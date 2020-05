Los responsables de la fallida ’Ley Bonilla ’ deben ser señalados por traición, Elias Miguel M

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Frente por la Cuarta Transformación, Elias Miguel Moreno Brizuela, sostuvo que en el desenlace de la ’Ley Bonilla’, los responsables y sus cómplices sean señalados por la traición política y abuso del poder que incurrieron y que no busquen salvarse del juicio político mostrándose como los benefactores del pueblo o como los opositores que nunca han sido.







Lo anterior lo manifestó luego de que el pleno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la llamada ’Ley Bonilla’, que el congreso local de Baja California validó para ampliar -de dos a cinco años- la gestión del gobernador Jaime Bonilla Valdez.







Sostuvo que es una decisión inatacable que concluye con el polémico acto político que transgredió el orden legal y los principios que rigen las competencias electorales en nuestro país.







El Dr. Moreno Brizuela subrayó que la resolución de los magistrados cerró el paso a una argucia política que pretendió estar por encima de la ley y que además puso en evidencia a los integrantes de los poderes locales de Baja California, por la complicidad que existió entre funcionarios de gobierno estatal y legisladores locales que nunca debió prosperar.







Oportunamente, quienes integramos el Frente por la Cuarta Transformación, advertimos que la ’Ley Bonilla’ no lograría su objetivo y encontraría su fin en una resolución correcta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El principio de legalidad prevaleció como era lo correcto.







’Baja California no merece el desdén y el abuso de los gobernantes que se apresuran a atender sus intereses personales’, añadió







Hoy tristemente son noticia nacional por la conclusión de un acto absolutamente ilegal y por la investigación que envuelve al exgobernador panista Francisco Vega, acusado de desvíos millonarios en lo que debe ser el fin de una era de impunidad y de corrupción que durante 30 años cobijó a varias generaciones de políticos que relegaron y traicionaron a la sociedad a la que juraron representar y defender, concluyó el Dr. Elias Miguel Moreno Brizuela, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Frente por la Cuarta Transformación.