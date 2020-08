Los retos de Alberto Catalán

Dirigir en este momento a un instituto político como el PRD, no es una tarea sencilla; sobre todo, porque las encuestas lo colocan en una posición muy desfavorable para las elecciones de 2021. Y no es para menos, en 2018 quedó prácticamente borrado del mapa electoral, pues Morena le arrebató importantes posiciones políticas en el país.

Además, la alianza que sus dirigentes amarraron con el PAN le resultó contraproducente, ya que una buena parte de su militancia emigró hacia Morena y votó por Andrés Manuel López Obrador, al considerar que éste representaba a la auténtica izquierda y que realizaría un extraordinario papel como presidente de la República.

Hubo quienes vaticinaron que el PRD perdería su registro. Pero no fue así.

En entidades como Guerrero y a pesar del efecto AMLO, el perredismo dio la batalla y ganó un distrito electoral federal –el 06 de Chilapa con Raymundo García Gutiérrez–, cuatro distritos locales (el XVIII de Pungarabato, el XX de Teloloapan, el XXIV de Tixtla y el XXVI de Atlixtac) y la mayoría de los 81 Ayuntamientos.

En 2018 quedó demostrado que Guerrero es el estado más perredista del país. Y en las próximas elecciones y ante un Morena desgastado en el ejercicio del poder (presidencial) y en el quehacer legislativo, sus dirigentes ya se preparan para recuperar algunos espacios. Acapulco, por ejemplo, es uno de los municipios que podría recuperar en 2021, siempre y cuando postule como su candidato al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, ya que es un líder carismático y que cuenta con una estructura y amigos en todos los partidos políticos, incluido Morena.

En el Congreso local tiene siete diputados (de ocho que contaba al principio de la LXII legislatura), mismos que han demostrado ser muy participativos en el debate parlamentario y en presentar importantes iniciativas de ley.

Uno de los siete legisladores en comento es Alberto Catalán Bastida, quien a sus 35 años de edad (30 de noviembre de 1984) se convirtió en presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.

El pasado 15 de agosto y luego de intensas negociaciones entre los líderes de las diferentes expresiones políticas, fue electo presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, convirtiéndose en uno de los dirigentes más jóvenes en la historia del perredismo en Guerrero.

Su tarea no será sencilla, pero tampoco imposible.

De entrada, Beto Catalán –como lo conocen popularmente– llega a la dirigencia perredista gracias a un gran acuerdo de unidad. O sea, sin cuestionamientos ni impugnaciones. Y lo mejor de todo, encuentra un partido con finanzas sanas.

Lo primero que hizo después de rendir protesta como presidente del CEE fue llamar a la unidad a todos los liderazgos internos del PRD, con el compromiso de no generar divisionismo, sino trabajar intensamente para las elecciones del próximo año.

También se pronunció por enmendar los errores que el PRD ha cometido. Y convocó a los liderazgos políticos de los 81 municipios a no decaer el ánimo, a ser leales y a no caer en ofertas o tentaciones políticas ajenas, ’pues en nuestras manos tenemos la oportunidad de conducir los destinos de Guerrero por los próximos seis años; de los Ayuntamientos y del Poder Legislativo, por eso vale la pena trabajar por ese reto porque Guerrero lo merece’.

Los retos que tiene enfrente Beto Catalán, son inmensos.

Lo importante es que es un político joven, con una trayectoria limpia, que sabe escuchar sugerencias y que genera empatía.

También es necesario destacar su llamado a los militantes que en 2018 apoyaron a otras opciones políticas para que regresen a su origen y retomen el proyecto que representa una verdadera izquierda.

Asimismo, tampoco niega su pertenencia al grupo político del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

’No podemos ni desentendernos, al contrario, la figura del ex gobernador en Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), esta expresión se fundó y se creó por Ángel Aguirre Herrera, desgraciadamente él ya no está con nosotros, pero nosotros somos esa ala aguirrista dentro del PRD y vemos a la figura del ex gobernador (Ángel Aguirre Rivero) como un líder natural de nosotros. Obviamente, está el respaldo, la guía, la experiencia, pero también la aceptación de muchos guerrerenses’. (Vértice, Diario de Chilpancingo/18-VIII-2020).

Por cierto, la expresión Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), que encabeza el ex senador y actual diputado local, Celestino Cesáreo Guzmán, fue una de las que dieron su respaldo inicial a Catalán Bastida para dirigir al perredismo en Guerrero.

Los que pensaban que el Sol Azteca se despedazaría en la elección de su dirigente en Guerrero, se equivocaron. Hay PRD para rato en estas tierras del sur.

En política, recordemos, las victorias y las derrotas no son para siempre.

El partido político que reconoce sus errores y los supera, tiene la oportunidad de resurgir en la siguiente elección.

ENTRE OTRAS COSAS… No es novedad que Victoriano Wences Real, comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, ande ofreciendo candidaturas antes de cada elección.

Y no son gratis.

Un ejemplo: lo hizo con Servando Salgado Guzmán en 2018.

Y ahora lo hace con Adela Román Ocampo, una víctima más de sus perversas ambiciones.

¡No te acabes PT!

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias