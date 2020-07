Los retos de Javier Saldaña

El primer rector de la UAGro., que hace entrega de los impuestos, es como se define Javier Saldaña Almazán.

Y al parecer también es el primero que se preocupa por resarcir los efectos negativos al salario de los trabajadores universitarios por la retención del Impuesto Sobre Remuneraciones.

Saldaña sabe que si quiere mantener su liderazgo que lo llevó a la rectoría debe anticiparse a la negociación y mantener los consensos que le han dado estabilidad política a la UAGro.

Por lo tanto, con hechos debe proteger a sus trabajadores y obtener beneficios para los mismos.

Es así, como se explica la buena noticia de que cuenta con un fondo de 48 millones de pesos, producto de gestiones y ahorros.

Los líderes sindicales fueron claros al decir que la retención de este impuesto no es por indicaciones del rector ni del gobernador.

Que por disposiciones de Hacienda el rector solo cumplió el requerimiento a partir de la primera quincena de julio, so pena de recibir sanciones.

Por su parte, Saldaña Almazán señala que habrá que saber qué hicieron los ex rectores con ese impuesto que nunca entregaron al SAT.

Habrá que mencionar que el máximo dirigente de la casa de estudios, cuya obligación es la de representar, proteger el bienestar de sus integrantes, anunció que mantiene gestiones ante Hacienda y la SEP, con el apoyo del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para obtener mayores recursos que pudieran ser destinados a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Estos recursos pueden ser entregados vía incremento al salario o mediante un bono.

Informó también que se reunirá con la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión a quienes les planteará los avances que ha tenido la máxima casa de estudios y la solicitud de un incremento salarial para los trabajadores.

Será a la Jucopo a la que también presentará la demanda de mayores recursos al presupuesto universitario.

Y que con los 48 millones de pesos que se tienen, se mitigará el 70 por ciento de las afectaciones que tuvieron los trabajadores en sus salarios.

Adelantó que los universitarios podrán tener un aguinaldo equivalente a 90 días de salarios, si así lo aceptan los sindicatos, quienes ya dijeron que lo van a discutir.

Javier Saldaña, ha mencionado que plantearán a los diputados la propuesta del presidente de México, quien señaló en Oaxaca que va a considerar el no pago del ISR en los estados del sur y sureste.

Ante este cobro de impuestos, que ha molestado a cientos de trabajadores, les pide que no se politice, y esperen a las negociaciones que está realizando con los diputados federales.

Por el momento, los sindicatos ya anunciaron la decisión de realizar movilizaciones si las gestiones no dan resultados, y para exigir la derogación de esa carga fiscal que aprobó el Congreso de la Unión.

Así que el rector está en la posibilidad de mostrar por qué es el líder de los universitarios, y su capacidad de resolver este reto será otra muestra de que posee virtudes y capacidades para poder incursionar en las grandes ligas, en ese proyecto de ser considerado como aspirante para poder gobernar al estado, en todas sus necesidades, complejidades y expectativas.