Los sabuesos de la UIF -Congelaron cuentas bancarias -Dizque investigarán a gobernadores -Mala coordinación entre FGR y UIF

Los sabuesos de la UIF

PALACIO

Por Mario Díaz



-Congelaron cuentas bancarias

-Dizque investigarán a gobernadores

-Mala coordinación entre FGR y UIF



EN plena pandemia del coronavirus no tan solo la Secretaría de Salud ocupa los espacios mediáticos estelares, al informar el avance devastador del Covid-19. También la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público gana reflectores como consecuencia del congelamiento de cuentas bancarias a una organización criminal y, además, ante el anuncio de investigaciones a gobiernos estatales por endeudamiento de sus finanzas.



En efecto, con base en acuerdos de cooperación binacionales, la UIF intervino y congeló mil 939 cuentas bancarias de empresas utilizadas para el lavado de dinero, producto de las actividades ilícitas del Cártel de Jalisco Nueva Generación.



Al respecto, bien vale la pena recalcar que la Secretaría de Hacienda no ha detectado ningún indicio que permita suponer o probar alguna actividad ilegal, tal y como lo afirma el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.



Es decir, los sabuesos financieros aztecas no se han colocado medalla alguna en la indagatoria que tiene su origen en la tierra del Tío Sam. Por lo tanto, tampoco es motivo de autoelogio el dicho presidencial de que en la Cuarta Transformación no se protege a ningún grupo delictivo “como se hacía anteriormente”.



Desde otro ángulo, no es faltar a la objetividad afirmar que el gobierno lopezobradorista nada tuvo ni tiene que ver con la embestida estadounidense en contra del poderoso cártel de la droga. Por lo tanto, aunque se desee, no cabe “el saludo con sombrero ajeno”.



Como es del dominio público, el gobierno yanqui puso en marcha el operativo “Python” orientado a debilitar la columna financiera del CJNG. Acciones policiales simultáneas en los estados de Texas, California y Nueva Jersey, dieron como resultado el decomiso de droga, armas y dinero, además del arresto de alrededor de 600 integrantes de esa organización criminal.



Sin embargo, retomando el tema, la Unidad de Inteligencia Financiera también acapara la atención pública por un par de razones más: las diferencias de su titular SANTIAGO NIETO con el Fiscal General de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO, y la supuesta o real investigación a mandatarios estatales.



En distintas ocasiones, las puntas de lanza de la 4T no han logrado empatar criterios en las investigaciones judiciales y financieras, por lo que la armonía y coordinación interinstitucional entre la FGR y la UIF no son de lo más recomendable.



El amague de la lupa financiera hacia aquellas entidades federativas en donde los gobernadores hayan contraído deuda pública para enfrentar la emergencia sanitaria, lógicamente, ha provocado que la vox populi se mantenga al tanto, sobre todo ahora que se acercan los tiempos electorales.



Como es evidente, la Secretaría de Salud y la Unidad de Inteligencia Financiera dividen espacios mediáticos, sin olvidar que en el inicio de la Cuarta Transformación fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la instancia que absorbía todos los reflectores.



Por cierto, sin ánimo de comparaciones odiosas, llama la atención que, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, los 11 mil 729 fallecimientos por Covid-19 superan a las 11 mil 535 muertes violentas entre los meses de enero y abril del año en curso.