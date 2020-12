Los salarios en México, una vergüenza

Es una verdad de Perogrullo que vivimos en un sistema capitalista y de acuerdo a las directrices o normas que se dictan en el occidente hemisférico, de ahí que no se entienda que por decenas de años, por no decir que es un problema casi ancestral, el que se haya marginado, por supuestas prontas ganancias, el principio básico de este sistema que se nos ha impuesto.



En forma simple: el capitalismo enseña que a mayor poder adquisitivo de los pueblos, mayor pujanza en los sectores empresariales, porque se crean empresas, se crean fuentes de trabajo con salarios dignos, que marcarán esa dinámica revolvente o envolvente que dinamiza el progreso de las naciones.



Recuérdese que en el nuevo tratado de libre comercio para América del Norte, T-MEC, tanto Estados Unidos como Canadá obligan a México a implementar o asegurar salarios dignos.



Nuestro país fue el primero en abolir la esclavitud en el Continente, pero no supo implementar los salarios adecuados, ello explica el subdesarrollo que ha sometido a más de la mitad de la población a vivir o sobrevivir en pobreza o en pobreza extrema, porque los salarios miserables se convierten en una forma de esclavitud intolerable.



En la ’mañanera’ de la víspera el presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a tratar este tema lacerante en momento propicio si queremos revertir los impactos económicos que nos ha traído la pandemia del coronavirus.



Después de explicar, que según gráficas incontrovertibles, México tiene el salario más bajo de Latinoamérica, lo cual ’verdaderamente es una vergüenza’ demando: ’Es justo y necesario que se aumente’



Al mismo tiempo informó que ya se está dialogando con el sector empresarial para llegar a un acuerdo sobre un aumento al salario mínimo, el cual, recordó, sería el tercero en su administración, pero aún así, agregó, el actual ’es una vergüenza’.



Textual: ’Estamos dialogando eso, del salario mínimo. Es justo y necesario el que se aumente, lo más posible el salario mínimo, porque se deterioró mucho en todo el periodo neoliberal’, a pesar de los aumentos en estos dos años, que han sido históricos en términos reales, pero aún con eso estamos hasta abajo con relación a otros países.



En fin, es de apoyarse la iniciativa presidencial de recuperar el poder de compra, el poder adquisitivo, el aumento al salario, y adelantó: también en esto hay acuerdo de parte de los empresarios, lo que se está analizando es cuánto, pero eso en su momento se va a dar a conocer’. Qué así sea y de una vez justo razonable, por lo pronto, son una vergüenza.



