Los secretarios de Peña Nieto

Prófugo el ex secretario de Hacienda y Relaciones Públicas de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, preso ahora en Nueva York su ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y en prisión en México su ex titular de Sedesol, Rosario Robles, el gabinete peñista en pleno se encuentra en vilo.

Porque no es posible que hayan cometido tantos ilícitos sin el conocimiento o complicidad de su jefe. En repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en los grandes negocios gubernamentales siempre se cuenta con el visto bueno del presidente.

Y estos negocios –con recursos públicos o de la delincuencia organizada-, eran cuantiosos. No sólo se buscaba desmantelar al Estado mexicano de sus empresas para favorecer a las privadas, sino se puso a disposición de los negociantes el aparato administrativo y de seguridad para aumentar ganancias a costa de la Nación.

Por ello, pese a la mala integración de los expedientes que impiden echarle el guante a Videgaray –ahora que Trump está a un paso de la relección-, no es lejano que el jefe del cártel EPN sea llamado a cuentas y con ello se inicie un juicio ejemplar contra los saqueadores de la Nación. Sería el golpe de timón que requiere la IV-T.



TURBULENCIAS



Voto latino y las remesas



Ahora que aumentan las remesas que los héroes vivientes que son los migrantes radicados en EU y que envían a Méxicos, el voto latino es muy cotizado. El mismo Trump mandó un paquete de mejoras en educación, empleo y salud, como oferta electoral para que sufraguen a su favor, cuando durante el ejercicio de su administración han sido perseguidos, insultados y humillados. Joe Biden, el republicano que busca dar fin a la presidencia del odio, es víctima de persecución en sus partidarios de campaña. Un acoso en Texas a un autobús de su comitiva por parte de los republicanos da cuenta del alto grado de tensión con la que se realizarán los comicios estadunidenses y con los preparativos de los comercios similares a los de un ciclón, se considera que puede haber revueltas sociales, aunque lo más sensato es que prevalezca la civilidad en la Unión Americana, ejemplo de civilidad y de democracia, ahora en duda por la cantidad de intereses en juego. El mundo entero estará al pendiente de los comicios que pueden significar la continuidad de Trump o el cambio con Biden…En tanto en el mundo se sigue especulando sobre la vacuna salvadora que rescate al mundo del virus que asola a la humanidad. En México el canciller Marcelo Ebrard asegura que nuestro país llegará en tiempo y forma en la adquisición del valioso medicamento, pero esto no son sólo buenos deseos y de recursos para obtenerlo, sino que cumplan totalmente los requisitos que la humanidad requiere para su aplicación. En Argentina se anuncia que se adquirirá la vacuna rusa aún con todos sus riesgos y AztraSeneca afirma que la pondrá en circulación lo más pronto posible, esperemos que cumplan con los protocolos necesarios que signifiquen una cura real y efectiva, de lo contrario será una derrota total para el mundo…Las medidas económicas en marcha en México garantizan el desarrollo del país, independientemente de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador…La confrontación entre el rector Alfonso Esparza Ortiz y el gobernador Miguel Barbosa Huerta afecta la buena marcha de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) determinó el Consejo Universitario que pide la intervención del presidente López Obrador para terminar con esas rencillas…



