Los seleccionados estatales de handball buscan mantenerse en forma física

Envían planes de trabajo para realizarlos durante la cuarentena.



Zinacantepec, Estado de México, 8 de mayo de 2020. Durante esta contingencia a causa del COVID-19, jugadores de Handball del Estado de México, que integran la selección nacional continúan trabajando el aspecto físico, así lo refirió el entrenador Ángel Rojas Rodríguez.



Previo al arranque del confinamiento para evitar la propagación de la pandemia, el equipo nacional, en el que están integrados los mexiquenses Allan y Abdiel Villalobos Medina, Jesús Arturo Sandoval, Ricardo Morales Díaz, Emiliano Arce Tello, Israel de Marco y Jaime Orozco, suspendió un campamento que se desarrollaría previo al Torneo Selectivo rumbo al Campeonato Mundial de la especialidad.



’Lo que estamos haciendo es que mantengan la forma física más allá de lo deportivo, porque eso lo necesitamos hacer colectivamente, la semana pasada tuve una videoconferencia, de situaciones técnicas que había planificado, les he estado mandando un trabajo de mantenimiento’, detalló el entrenador mexiquense.



Cabe señalar que la mayoría de los deportistas no tiene los requerimientos para entrenar en casa, por lo que Ángel Rojas señaló que los planes de trabajo no los dan como exigencia sino como sugerencia, ya que explicó aún se desconoce cuánto dure la contingencia.



El entrenador afirmó que es importante que los jugadores hagan la actividad como tal, porque también es una descarga del encierro generado por la pandemia por COVID-19, además de que les permite liberar el estrés.



’La mayoría se ha mantenido y lo que me alegra es que están haciendo ejercicio, por lo demás una vez regresando a la normalidad habrá que sujetarnos a otro método de trabajo y que sea parte de la adaptación’, aseguró.



En cuanto a lo táctico, el entrenador explicó que realizará videoconferencias donde se implementarán temas de defensa y jugadas, a fin de desarrollar en los atletas un mejor desempeño como equipo en los encuentros.



Finalmente, Rojas Rodríguez detalló que una vez que los entrenamientos retornen a la normalidad espera que los jugadores estén bien físicamente, para retomar la forma deportiva en mes y medio.