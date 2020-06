LOS SENADORES MARIO ZAMORA Y SAMUEL GARCÍA, PROPONEN BAJAR EL IVA DEL 16% AL 10% POR EMERGENCIA SANITARIA Y Económica.



En su iniciativa consideran que la reducción del IVA permitirá que disminuyan los precios de productos, beneficiando con ello no sólo al consumidor, también a los productores, permitiendo además mantener empleos.



Proponen facultar al Congreso de la Unión para que, en caso de epidemias, enfermedades graves o crisis económicas, se pueda disminuir la tasa del IVA durante el resto del año del ejercicio fiscal que se trate o por un periodo determinado, con la finalidad de impulsar la economía nacional.



Los Senadores Mario Zamora Gastélum del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) y Samuel García de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de reducir ese impuesto del 16 al 10 %, para tratar de mitigar los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19, que ha repercutido también en el bolsillo de millones de familias mexicanas.



Los legisladores coincidieron en que dicha medida beneficiará a las empresas del país, sobre todo porque hasta ahora no han recibido ningún apoyo por parte de la federación, a pesar de que atraviesan por una fuerte crisis económica.



Lo que se busca es brindar elementos de apoyo para hacer frente a la crisis existente, expusieron.



El senador Mario Zamora, precisó que ante la necesidad de que el gobierno obtenga recursos para satisfacer las diversas necesidades de la ciudadanía, es necesario adecuar el sistema fiscal a la situación económica actual del país.



Cabe señalar que el IVA es un impuesto que se aplica sobre el consumo o goce de bienes o servicios, el cual es fácilmente captado por el gobierno y difícilmente puede evadirse y actualmente su tasa es del 16% en la mayoría del territorio nacional, con excepción de la frontera norte cuya tasa es del 8%.



Zamora Gastélum recordó que desde que empezó a aplicarse el IVA, su valor se ha incrementado y disminuido, por ejemplo, en 1992 paso del 15% al 10%, en 1995 del 10% al 15% y en 2010 se incrementó a 16% y una tasa especial para ciudades fronterizas del 11%.



Los senadores aclararon que además de proponer disminuir la tasa general del IVA del 16% al 10%, también plantean bajar la tasa aplicada al consumo de alimentos preparados para llevar o entregar a domicilio al 8%, para incentivar la sana distancia, que ayuda a prevenir los brotes de coronavirus o nuevas enfermedades.



Finalmente, expresaron su compromiso de crear un marco legal que se adecué a las nuevas circunstancias del país, que garantice el dinamismo económico, estimule el consumo y la productividad, para que todas las familias puedan acceder a los distintos productos, y que haya continuidad y generación de empleos.