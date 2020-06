Los sicarios de la información

Durante los últimos días hemos sido testigos de múltiples investigaciones sobre bienes y adquisiciones de distintos funcionarios anexos a la Cuarta Transformación, periodistas y comunicadores han dado a conocer las irregularidades que surgen en distintas dependencias afirmando que los actos de corrupción continúan.



Hasta hace algunas horas le tocó el turno a la familia Ackerman-Sandoval. Si bien sabemos que todos los servidores públicos están obligados a reportar el valor de adquisición de bienes, ya son demasiadas las Fake News que surgen de manera incomoda para los funcionarios.



Habrá de mencionarse que el desempeño de la Dra. Irma Eréndira Sandoval ha puesto a temblar a unos cuantos, seña de su decidida mano dura y frontal lucha contra la corrupción. Les incomoda su inquebrantable carácter a muchos y por algo será.



De acuerdo con la investigación del economista Carlos Loret, el patrimonio de la familia Ackerman-Sandoval es de hasta 60 millones de pesos, donde se incluye la compra de cinco casas en los últimos nueve años y un terreno de regalo.

La publicación de este reportaje provocó múltiples cuestionamientos en redes sociales al patrimonio del matrimonio que juega pieza clave en el combate a la corrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Al parecer, cada día, cada semana, aparece y nos enteramos de un nuevo caso dentro del círculo cercano al presidente y no pasa nada. ¿Será que son inventos de Loret de Mola? ¿será que no han podido comprobarlo? o ¿será que todo esto es resultado de lo contrario a lo que pregona la Cuarta Transformación?

Todos conocemos la historia de Carlos Loret, mejor conocido por sus montajes en televisión abierta e inventar noticias falsas, en pocas palabras, sirviente de los peores intereses.



¿Qué medios mantienen como su colaborador a alguien que publica una y otra vez, información falsa?

Hasta el cierre de esta edición, todavía es cuestionable la investigación publicada en el periódico ‘El Universal’, sin embargo la Secretaría de la Función Pública ha refutado dicha información. El problema es que, ahora y en efecto, Carlos Loret tiene nula credibilidad y podemos asegurarlo por que se la ha ganado a pulso.



Los sicarios de la información continúan queriendo hacer de las suyas para denostar los valores actuales de la cuarta transformación, con notas y reportajes producto de meras especulaciones. Justamente, John Ackerman distinguido académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido precursor de combatir a las noticias faltas con el conocimiento y apego a la deontología periodística, irónicamente hoy juegan en su contra las fake news.



Habrá que esperar el avance de las investigaciones, mientras tanto podemos afirmar que esto se trata de un golpeteo político como parte de la nueva Guerra Sucia con miras al 2021.



