Italia. 16 mayo, 2020.-Varios países afectados por la pandemia del coronavirus han registrado casos de menores que fueron hospitalizados en cuidados intensivos debido a un extraño síndrome inflamatorio multisistémico.



Los síntomas que se reproducen son una mezcla de la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico y, entre otras manifestaciones se observan fiebre, dolor abdominal y ritmos cardíacos acelerados. Se ha creado una reciente hipótesis de su relación con el Covid-19 porque algunos de los niños que presentaron dicho síndrome habían dado positivo en las pruebas del coronavirus.



Un análisis detallado del brote de Covid-19 en Italia ha descrito el aumento de los casos de una rara enfermedad similar a la de Kawasaki en niños pequeños, sumándose a los informes de casos similares de Nueva York (Estados Unidos) y el sudeste de Inglaterra. En los países de la Unión Europea y Reino Unido, 230 casos. El síndrome es raro y los expertos subrayan que los niños siguen estando mínimamente afectados por la infección del SARS-CoV-2 en general.



La enfermedad de Kawasaki es una rara condición que afecta típicamente a los niños menores de cinco años. Provoca que los vasos sanguíneos se inflamen e hinchen. Los síntomas típicos incluyen fiebre y sarpullido, ojos rojos, labios o boca secos o agrietados, enrojecimiento de las palmas de las manos y las plantas de los pies, y glándulas inflamadas.





Normalmente, alrededor de una cuarta parte de los niños afectados experimentan complicaciones cardíacas, pero la afección rara vez es mortal si se trata adecuadamente en el hospital. No se sabe qué es lo que desencadena la condición, pero se cree que es una reacción inmunológica anormal a una infección.



Tedros, quien ha estado acompañado en rueda de prensa por los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y el de Chile, Sebastián Piñera, ha avanzado que la OMS publicará esta tarde un informe científico sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. «Los informes iniciales tienen la hipótesis de que este síndrome puede estar relacionado con Covid-19. Es fundamental caracterizar urgente y cuidadosamente este síndrome clínico, comprender la causalidad y describir las intervenciones de tratamiento», ha señalado Tedros.



Por su parte, la epidemióloga María Van Kerkhove, responsable de Enfermedades Emergentes y Zoonosis de la OMS, también ha valorado la situación. «No sabemos si está asociado al coronavirus o no. Necesitamos más información», ha reconocido en rueda de prensa. «Hemos puesto en marcha una herramienta para recabar datos y entender mejor cómo funciona esta inflamación. Estamos recibiendo cada vez más casos y necesitamos recolectar información para entender cómo funciona y desarrollar mejores tratamientos», ha añadido.



Por países, el registro de los casos:



Austria (1), Canadá (12), Francia (125), Alemania (5), Grecia (1), Italia (10), Luxemburgo (5), Portugal (1), Suecia (3), Suiza (3), Reino Unido (40), Estados Unidos (Nueva York) (85).



Además, la OMS ha publicado un informe de política sobre el género y coronavirus, que alienta a los países a incorporar un enfoque de género en sus respuestas a la pandemia. En primer lugar, pide que al registrar los casos, recopilen datos desglosados por edad y sexo; además, que prevengan y respondan eficazmente a los problemas de la violencia doméstica, que se han visto exacerbados por la pandemia; que fomenten la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva; que protejan y apoyen a todos los sanitarios (aproximadamente el 70% son mujeres); asegurar el acceso equitativo a las pruebas y el tratamiento; y asegurar que las respuestas sean inclusivas y no discriminatorias.