Los texcocanos no reciben apoyos del ayuntamiento por pandemia

Texcoco, México.- Habitantes de Texcoco de las comunidades de Guadalupe Victoria, Riva Palacio, San Felipe, Lázaro Cárdenas INAMEX, La Magdalena Panoaya, San Pedro, Tocuila, Zaragoza y Salitrería se manifestaron esta mañana en las inmediaciones palacio municipal solicitando audiencia con la presidenta municipal Sandra Luz Facón quien finalmente no los atendió. Fueron recibidos por el director de gobierno Roberto Arturo Montiel Caraza.



Los manifestantes solicitaron audiencia con la alcaldesa para que les ayude a resolver varios temas de impacto en sus comunidades debido a que ’no hay dinero’ no los pueden atender, dicen pobladores de la comunidad de Guadalupe Victoria. ’Pero si tienen para hacer una escuela de beisbol, eso está bien, pero también necesitamos agua en el pueblo y qué hace la presidenta, cumplir los caprichos del presidente’, comentó una de las quejosas que prefirió omitir su nombre.



A la pregunta expresa de este reportero respecto a si habían recibido el beneficio del apoyo económico del programa ’Todos por Texcoco’, respondió: ’acá no, no llegó. Nos inscribimos y todo pero no pasó nada y no avisaron nada. Nos enteramos por internet que ya los estaban entregando pero a pura casa fifi, ahí se ve en las fotos’, concluyó.



Estas son algunas de las demandas que suscriben los implicados en esta manifestación pacífica: de Guadalupe Victoria solicitan convenio para permitir conectar a la red agua a más de 100 filas, que por falta de recursos, no pueden pagar su toma de agua. Permiso para cargar agua en el pozo del ayuntamiento mientras se resuelve el problema de la red. Esterilización de perros que se está convirtiendo en un problema de salud pública. Por su parte, habitantes de Riva Palacio solicitan apoyo con pipas de agua y alumbrado público para combatir la inseguridad. Además, todos coincidieron que necesitan apoyo municipal para sanitizar sus áreas públicas si están forzados a salir a las calles, por lo que pidieron se aplique un programa de sanitizaciones texcocanos de San Felipe, Lázaro Cárdenas INAMEX, La Magdalena Panoaya, San Pedro, Tocuila, Zaragoza y Salitrería.



Las autoridades comentaron que no podrían resolver la solicitud hasta el jueves 30 de julio donde les responderían a la solicitud.