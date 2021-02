Los tiburones ’sin mecate’ de ayer y hoy

Cártel bancario ante gobierno débil

• Exhibe Cofece a la CNBV y a Banxico

• 7 bancos manipulan precio de Cetes

• La estruendosa derrota de Rocío Nalhe



Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella.

Joan Báez (1941-?) Cantante estadounidense.



Aunque cualquiera diría algo es algo, cuando un calvo vio crecer su primer cabello, en México vemos que la ley es un artículo que al aplicarse se convierte en un artículo de oropel.

Todo ello viene a tema luego que la Comisión Federal de competencia, que encabeza Alejandra Palacios, sancionó con 35 millones de pesos a 7 bancos y 11 intermediarios que pactaron 142 acuerdos ’ilegales’ para no comercializar valores gubernamentales en una serie de transacciones.

Esto, claro, impacto en el precio de esos instrumentos en el mercado secundario, lo que provocó un daño a los inversionistas que adquirieron los bonos. Estiman que el daño fue de 29 millones 389 mil pesos, entre 2010 y 2013. Sin embargo, nadie los frenó y no se tiene certeza que se frenaron esos ’ilícitos’ hasta nuestros días.

Estas conductas, estamos convencidos que se continúan haciendo con impunidad; con autoridades tolerantes, aun cuando el dinero de los inversionistas está en riesgo y la responsabilidad del Estado mexicano es la de cuidar los intereses de los clientes de los servicios bursátiles, bancarios y financieros.

En otras naciones, un caso como este se hubiera convertido en un escándalo trascendental. La confianza es oro en todos los mercados del mundo. En México, la mini multa impuesta a los 7 bancos y 11 intermediarios, por pactar 142 acuerdos ’ilegales’, es de sólo 35 millones de pesos.

No es el dinero, es la imagen y confianza en las operaciones que se realizan en los mercados financieros y secundarios del país. Así se pierde la confianza y el país deja de ser competitivo, lo que provoca pérdidas por miles de millones de dólares.

En esos mercados, en especial los ligados a las Afores, están los ahorros de millones de mexicanos y con ese tipo de operaciones ’ilícitas’, pierden los mexicanos.

Por ello, una multa de 35 millones de pesos, es ridícula. Que no den a conocer los nombres de los 11 traders o intermediarios, es un insulto a la legalidad. Estos, deberían estar en la cárcel e impedir que vuelvan, de por vida, operar en los mercados mexicanos.

La multa a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a los traders, es quitarle un pelo a un gato. Si bien aplicó una sanción la Cofece, esta debió haber sido ejemplar. Reparar el daño, cuando el daño patrimonial es importante, pero sobre todo en la confianza, no es suficiente.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Banxico y Hacienda, quedaron exhibidos por el equipo de comisionados de Alejandra Palacios. Pero, al final de cuentas fue un garnuchazo, ya que no pasará a mayores.

Los ’delincuentes financieros’ se carcajean de la risa. Estaban confesos y no los tocan ni con el pétalo de una averiguación previa.

PODEROSOS CABALLEROS

NAHLE

Y, pasó y pasó el tiempo y ni pío dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sobre la decisión de la Corte sobre su proyecto totalitario de Energía, que fue aprobado por el Congreso y rechazado por inconstitucional. La SCJN se da cuenta que la ley impulsada por el gobierno de López Obrador, sólo tiene como objetivo favorecer a la CFE, en detrimento de los productores privados de fuente renovables. Además, invade la esfera de la Cofece. Rocío, con esta ley buscaba la gubernatura de Veracruz. Se le está mojando la pólvora como ocurrió a su hermano en Zacatecas, Arturo, presidente del Tribunal Superior de Justicia en esa entidad.

MEDIA LUNA

Aclaración a una nota que publicamos ayer sobre la minera Media Luna: la presidenta y CEO de Torex Gold Resources es Jody Kuzenko. Faysal Rodríguez es gerente general y vicepresidente México. La minera tiene un plan de inversión de 500 millones de dólares para iniciar, en febrero, su proyecto en Limón–Los Guajes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

DELTA

Delta fue nominada como la aerolínea más admirada del mundo de la revista Fortune, situando a la aerolínea como número 1 por décima vez en los últimos 11 años. La empresa que preside Ed Bastian, propietaria del 36.6% de las acciones de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, es considerada como la aerolínea más respetadas y de mayor reputación del mundo según una encuesta de miles de ejecutivos, expertos y analistas líderes de 52 industrias.

