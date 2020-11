Los trabajadores a pensiones precarias

Cierre a dos carriles la México-Toluca

CIUDAD DE MEXICO a 29 de Noviembre del 2020.- En la reunión de la junta de Gobierno de la Consar, Abelardo Carrillo Zavala, secretario General Adjunto de la Confederación de Trabajadores de México y representante del sector de los trabajadores, dijo que muy poco se habla de lo que finalmente es el producto que le interesa a los trabajadores, como que haya pocas o muchas utilidades o buenos o malos rendimientos, y toda esa conjugación de malas prácticas, finalmente tienen que aterrizar en la tasa de remplazo.

Comentó, que muchos trabajadores sufren una gran decepción cuando después de sumas y restas, finalmente se retira con una pensión muy precaria; ’me refiero al sistema que mayormente es el que se aplica, piensan que por los años de cotización y la edad, tienen derecho a una pensión al 100 por ciento de su último salario, y en la práctica no es así; finalmente les vienen dando un 30 ó 40 por ciento de su salario’.

El dirigente sindical destaco que esto es algo verdaderamente preocupante, porque la tasa de remplazo que manejan algunas afores, no equivale a una pensión digna. ’Cuando se instauró el sistema de pensiones, se habló, y valdría la pena que ahondemos en este punto, aun a sabiendas que esta reunión no tiene esa finalidad, sino más bien resolver lo mediato sobre las comisiones.

En un sentido muy práctico, es muy difícil que un trabajador pueda sumergirse en ese mar y entender todas las ecuaciones, todos los análisis, todos los componentes, porque lo que finalmente le interesa al trabajador es saber cuánto dinero va a tener de pensión para poder vivir el resto de su vida; entonces, sí tiene una connotación muy importante que podamos hablar a futuro de la tasa de remplazo, de cuáles son sus componentes, cómo se llega a ella y quiénes intervienen, con qué legislación, esto es de la mayor importancia’, aseguró.

También señaló que en el tema de las comisiones que cobran las afores se debe profundizar más a detalle, se necesita mayor análisis y mayor conocimiento.

Por su parte el doctor Leopoldo Villaseñor Gutiérrez, Subsecretario de Relaciones del Comité Nacional de la CTM y miembro también del sector obrero ante la Consar, coincidió en que se requiere mayor análisis en el tema de las comisiones, pues no se puede a la ligera emitir una opinión que tenga un sustento de carácter técnico, y que nos permita, con certeza, determinar cuáles son las afores a las que realmente les corresponde modificar su comisión, cuál sí, cuál no, cuál se mantiene, etcétera.

Puntualizó que en el caso muy específico de cuál ha sido el margen de utilidad que las afores han manejado, y en qué situación nos encontramos para poder determinar las ganancias que han obtenido, y también el que se pueda observar con mayor precisión mejoras a las cuentas individuales de los trabajadores, ’no podemos nosotros apreciar, si no contamos con esa información como cuál ha sido el camino y el rendimiento que han obtenido’.

El doctor Villaseñor dijo que el problema de los promotores tiene un mayor fondo, debe regularse; ’tiene que haber un documento rector que todas las afores deberán cumplirlo, y se logre una mejor calidad en el servicio, se otorgue al trabajador mejor información en cuanto a los recursos de su cuenta individual, qué rendimientos, qué utilidades han obtenido, porque los trabajadores no dimensionan cuáles han sido sus ganancias’.

Reiteró que aunque se observa que sí ha habido recursos favorables, para los trabajadores no, pues se dan cuenta que ha habido un decremento y que no están de acuerdo en que se siga mermando su economía. ’Tenemos que observar con mucha precisión esos aspectos para poder determinar con mayor precisión una opinión, más técnica, más precisa y mejor documentada con respecto a las comisiones…

A PARTIR DE MAÑANA, CIERRE DE DOS CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA

La interrupción se llevará a cabo del lunes 30 de noviembre al viernes 18 de diciembre de 2020, de 22:00 a 05:00 horas; se sugiere tomar como ruta alterna la autopista México-Toluca

A partir de mañana lunes serán cerrados a la circulación dos carriles de la carretera federal México-Toluca, en horario nocturno, con sentido hacia la Ciudad de México, por trabajos que se realizarán en el Tren Interurbano en construcción.

La Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT informó que el cierre será temporal, y se llevará a cabo a partir del lunes 30 de noviembre al viernes 18 de diciembre de 2020, de las 22:00 a las 05:00 horas del día siguiente.

Por lo que recomendó a los usuarios planear sus recorridos con anticipación, así como utilizar como ruta alterna la Autopista México-Toluca.

Explicó que las labores que se realizarán en el Tren Interurbano México-Toluca sobre la carretera federal se ubican a la altura del kilómetro 25+750 al kilómetro 24+000, en el sentido hacia la Ciudad de México, en el que se llevarán a cabo montaje de columnas, trabes y capiteles por medio de grúas hidráulicas, para unir los tramos 2 y 3 del Tren.

La SCT agradece la comprensión de los viajeros, por las afectaciones y molestias que esta medida pudiera ocasionar…

EL RECONOClMIENTO DEL ESTADO DE PALESTINA Y LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA, CLAVE PÁRA TRABAJADORES

El 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y la CSI hace un llamamiento a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos con vistas a alcanzar una solución de dos Estados basada en las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU y en las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Este como capital del Estado palestino.

’Los asentamientos ilegales y su infraestructura abarcan más del 60% de la Cisjordania ocupada y utilizan recursos que deberían beneficiar a los habitantes de las zonas ocupadas, quienes, en virtud del derecho internacional humanitario, tienen derecho a una protección especial’, ha expresado Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.

’De conformidad con el derecho internacional y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, la CSI solicita a las empresas y a los inversores que pongan fin a su connivencia en los asentamientos ilegales y con ellos.

‘’La extracción de beneficios por parte de empresas israelíes y multinacionales se basa en el bloqueo del desarrollo económico palestino, la anexión de tierras y el saqueo de recursos naturales palestinos. Por ello, solicitamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) que continúe asegurando la actualización de la base de datos de la ONU de empresas y negocios que operan en los asentamientos ilegales y que tenga una garantía de recursos adecuados para asegurar su sostenibilidad’, concluye Sharan Burrow.

La CSI acoge con satisfacción las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno israelí, gracias a las cuales se podrá mejorar significativamente el abusivo sistema en vigor de concesión de permisos para palestinos que buscan trabajo en Israel. Las nuevas medidas tienen por objeto suprimir el sistema de cuotas y establecer relaciones de empleo directas entre trabajadores y empleadores, así como luchar contra la red ilícita y lucrativa de intermediarios laborales.

Hasta ahora, los palestinos que buscan ganarse la vida decentemente trabajando en Israel son discriminados y se enfrentan a un sistema de permisos opresivo que los ata a un empleador israelí concreto, en condiciones de explotación severa.

’Estas reformas constituyen un paso adelante. Es inaceptable que cerca del 45% de los palestinos que trabajan en Israel hayan tenido que comprar un permiso a un intermediario y que pierdan alrededor del 14% de su sueldo en comisiones de contratación ilegales. Estos intermediarios fraudulentos ganan hasta 256 dólares USD por permiso. Únicamente en 2018, los intermediarios laborales se embolsaron ilícitamente un total de 119 millones de dólares. Para que las nuevas reformas funcionen, la aplicación de la ley será clave’, comenta Sharan Burrow.

La CSI acoge con satisfacción las reformas como un paso hacia la aplicación de los Principios Generales y Directrices para la Contratación Equitativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

’El Estado acumula millones de dólares mediante las deducciones aplicadas a los asalariados palestinos en Israel. Es inaceptable que, como medida punitiva contra la Autoridad Palestina, Israel se abstenga de transferir estos fondos. Además, el enrevesado proceso de solicitud también prohíbe que los trabajadores puedan acceder a sus prestaciones sociales’, señala Sharan Burrow.

El reconocimiento del Estado palestino y la responsabilidad corporativa en virtud del derecho internacional pondrían fin a la explotación y a estas prácticas abusivas. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de instar a los Gobiernos y las empresas a respetar el derecho internacional.

