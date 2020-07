Los trabajadores ferrocarrileros se manifiestan por mal trato laboral y violaciones al contrato colectivo de trabajo

+Molestos ferrocarrileros contra empresas



CIUDAD DE MEXICO, .-Representantes nacionales de trabajadores ferrocarrileros sindicalizados anunciaron que esta semana se apostaran ante las sedes de las empresas ferroviarias concesionarias, especialmente FERROSUR y FERROMEX, para protestar por mal trato laboral y por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, violentando disposiciones oficiales por el riesgo que significa al COVID-19, tratando de obligarlos de regresar al trabajo.



Los trabajadores del riel señalaron que pese a las extraordinarias cifras de mejoramiento de servicio, algunos funcionarios de las empresas ferroviarias no cumplen en su totalidad con la disposiciones sanitarias dictadas por las autoridades y aun así pretenden que trabajadores mayores de 60 años o enfermos de diabetes, incluso hipertensos, regresen a laboral en forma inmediata y obligatoria.



Denunciaron que muchas veces movilizan a trabajadores vía terrestre en autobuses, utilizando algunos oficiales déspotas, quienes además se niegan a atender a los representantes sindicales para aclarar cualquier diferencia que pudiera generarse.



Señalan que mandan al personal al IMSS, cuando tienen calentura, en donde lamentablemente no los atienden bien por estar concentrados en el problema del COVID-19.



Sobre el incumplimiento de los ordenamientos de las autoridades sanitarias Federales, señalaron que la sanitización no se cumple en su totalidad y que no obstante han seguido trabajando con entusiasmo y dedicación para seguir generando cifras positivas en el sistema ferroviario nacional.



Destacaron que ante la contingencia generada por la expansión del Coronavirus (COVID-19), los ferrocarriles de carga en México operan de manera ininterrumpida con el objetivo de dar continuidad a su servicio, el cual es esencial y estratégico para la economía nacional y que en ello los trabajadores ferrocarrileros cumplen con su parte.



Por ello las mismas empresas concesionarias del servicio ferroviario afirman tener un plan de emergencia integral que les permite garantizar la continuidad del servicio de manera segura, para movilizar mercancías y productos esenciales para las industrias y la población. Los ferrocarriles han adoptado las siguientes medidas:



Reforzamiento de acciones de limpieza de áreas estratégicas como los Centro de Control de Operaciones, cabinas de las locomotoras, talleres y centros de abasto y un monitoreo médico constante al personal, para conocer su estado de salud a lo largo de las jornadas de trabajo.



Restricción de ingreso a instalaciones ferroviarias de proveedores no prioritarios y personas externas, para prevenir el riesgo de contagio, así como trabajo remoto para áreas no estratégicas para la operación.



Estamos atentos a la evolución de los acontecimientos y de la información oficial. Intercambiamos experiencia y valuamos también las mejores prácticas a la vista de lo que han hecho compañías norteamericanas de transporte ferroviario, así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en lo general y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) en lo particular.



Afirman trabajar para asegurar los tráficos domésticos, fronterizos y portuarios tan importantes para sectores como el agrícola, energético, industrial y médico.



Los ferrocarrileros refrendamos nuestro compromiso con el país y estamos seguros de que unidos podremos superar con éxito esta contingencia global, por ello manifestaremos en defensa de nuestros derechos y el Contrato Colectivo de Trabajo….



LE CLAUSURAN AL LIDER OBRERO PEDRO HACES SU FIESTA



El tremendo fiestón del senador suplente de Morena, secretario general de CATEM, Pedro Haces Barba fue clausurado el día estelar, por las autoridades de la Alcaldía de Tlalpan, por no tener los permisos correspondientes.



Así tres días después de que arrancó el ’Torotón’ que se organizó el líder sindical en plena pandemia, con motivo de su cumpleaños en San Miguel Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, las autoridades de la Ciudad de México lo clausuraron colocando sellos de suspensión.



La medida fue tomada el sábado, cuando, según el diario Reforma, el legislador celebraba su cumpleaños con una comida y una corrida de toros de lidia, así como un importante número de invitados, integrantes de la cuarta transformación.



Desde el viernes 16 de julio, el evento denominado ’Primer Gran Torotón, Por la Unidad Taurina Nacional’ arrancó en el rancho del líder sindical en la plaza de tientas de la ganadería de ’Pedro Haces e Hijos’, con acceso restringido y ello pese a que las autoridades sanitarias han señalado en varias ocasiones que, en el color naranja del semáforo epidemiológico, no están permitidos los eventos que tengan más de 25 personas, sin importar que sea en un espacio público o privado.



A través de redes sociales, el también empresario taurino difundió el cartel del evento, anunciando a los toreros y ganaderías participantes, previendo que cada día salieran al ruedo 10 personas.



En el primer día del evento, ’el matador ‘Curro’ Plaza fue triunfador del festejo al cortar el rabo a un ejemplar de ‘Montecristo’; también participaron Manolo Mejía y Federico Pizarro, quienes cortaron oreja, mientras que Humberto Flores salió ovacionado.’



Se presume que por las normas de sanidad, el acceso al evento gratuito estivo restringido solo para los toreros y ganaderos que estaban anotados en una lista de invitados.



Pese a ello, en la colonia donde está ubicado el rancho de Haces, estaban colocadas cartulinas que señalaban el camino al ’Torotón’, ya que se ubica en la parte final de la zona urbanizada. Ya en el lugar, se encontraba en la entrada personal de vigilancia privada, quienes contaban con un automóvil con torreta y otro automóvil tipo escolta en el acceso principal.



Para que el evento fuera suspendido por la Policía o personal de la Alcaldía Tlalpan se requería que hubiera una queja ciudadana que alertara la congregación.



El pasado 17 de julio, el Gobierno de la alcaldía aseguró que había realizado una inspección ocular en el sitio y no había encontrado razones para intervenir, puesto que no era un espacio público sino un domicilio privado, además de que el evento no estaba abierto al público.



No obstante, este día volvieron a realizar una nueva inspección en el Rancho los Ébanos, en el que participaron elementos de la Secretaría de Gobierno, del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de la Alcaldía Tlalpan, con apoyo de elementos de la Policía capitalina.



La orden para realizar la visita fue en materia de espectáculos públicos, al no contar con el permiso correspondiente, las autoridades procedieron a aplicar los sellos de suspensión.



El diario Reforma acusó que sus reporteros fueron amenazados con armas largas cuando visitaron el rancho del legislador e informó que en la corrida de toros, que inició desde el pasado jueves, participaron 40 toreros y toros de 40 ganaderías, por lo que el costo fue millonario….



LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO MOSTRÓ RESILIENCIA ANTE EL COVID-19



A pesar de las adversidades provocadas por el confinamiento obligado por la pandemia del virus SARS-CoV-2, las compañías manufactureras de la Ciudad de México mostraron una fuerte resilencia y capacidad innovadora para adaptarse a las condiciones del mercado, señaló el doctor Jordy Micheli Thirión, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).



El pasado 16 de julio fue publicado el primer informe de la Encuesta a las empresas de la Ciudad de México para evaluar su situación en emergencia nacional por la epidemia de COVID-19, coordinada por Micheli Thirión y el doctor Rubén Oliver Espinoza, académico del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).



Por su tamaño, la muestra no es estadísticamente significativa, por lo que no se pretende que sus hallazgos sean representativos del total del sector, sin embargo, los resultados revelan consistencia en cuanto a la estructura y el desempeño manufacturero, por lo que sí constituyen una buena aproximación descriptiva del impacto de la crisis ocasionada por la enfermedad que asola el mundo.



De acuerdo con el estudio, 73 por ciento de las firmas está concentrada en las alcaldías Gustavo A. Madero, 26 por ciento; Azcapotzalco, 17 por ciento; Iztapalapa, 11 por ciento; Benito Juárez, diez por ciento, y Cuauhtémoc, nueve por ciento, mientras cuarenta y ocho por ciento está conformado por hasta cinco trabajadores; 40 por ciento por entre seis y 99, y únicamente 12 por ciento posee una fuerza laboral superior a cien personas.



Del total del ramo –cuyo 58 por ciento no realiza actividades consideradas esenciales– sólo 14 por ciento cuenta con capital extranjero y más de la tercera parte fue creada en los últimos nueve años.



La caída en ventas e ingresos son los factores más críticos de impacto, en tanto que poco menos de la mitad de las empresas observó afectación en sus planes de desarrollo tecnológico y de mejora.



Las de menor tamaño han tenido que cerrar y/o limitar sus actividades, y las más grandes las han disminuido, pero paradójicamente las pequeñas han recurrido más a la rotación de personal y han sido menos proclives a reducir su plantilla; las de mayor tamaño tienden a aminorarla.



Las primeras usan más las tecnologías de la información y la comunicación para mantener su funcionamiento, en contraste con las grandes, que redujeron gastos no esenciales y programaron medidas de mantenimiento, inviables para las chicas. La tercera parte de las más pequeñas efectuó cambios para crear nuevas líneas de productos que atiendan el mercado surgido a raíz la pandemia….



