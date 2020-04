Los transportistas y el Covid-19

Parece que en las ciudades más importantes del estado los transportistas, otras veces solidarios con los gobiernos y con la sociedad, en esta ocasión sabotean junto con sus líderes las acciones de prevención del Covid-19 que desde la dependencia de Salud, estatal y municipal se aplican.

Basta salir a la calle unos minutos para darse cuenta que los taxistas ni los choferes de las urvan portan cubrebocas.

A esto se suma que la mayoría de los usuarios del transporte urbano tampoco portan portección, con lo que se corre el riesgo de que tanto taxis como las urvan se conviertan en medios de propagación del coronavirus.

Ver que casi ningún chofer siga las recomendaciones de Salud acerca de usar protección y desinfectar sus unidades, se presta para creer que desde las organizaciones de trasportistas se están saboteando esas medidas de prevención.

De qué sirve que las autoridades insistan en regalar cubrebocas y gel a los choferes y usuarios si no los usan.

No se sabe a qué le apuestan los líderes al negarse a seguir esas importantes medidas, sabiendo que sus acciones suman a la intención de evitar la propagación del coronavirus.

Acaso están esperando recursos del gobierno federal para poder ordenar a sus choferes que cumplan esas indicaciones o están ejerciendo presión para obtener algún tipo de concesión, porque cuando quieren aplicar medidas, solo les indican a sus integrantes que lo deben hacer, o será que hasta que varios de sus choferes se contagien actuarán en consecuencia.

Cuando los líderes del transporte quieren actuar lo hacen de inmediato, así sea echar porras a un candidato o acudir a hacer vallas durante un evento político.

Por eso causa dudas esa negativa a colaborar con las autoridades con algo tan sencillo como ponerse un cubre bocas y limpiar su unidad constantemente.

La participación de todos es cada vez más urgente, ya que las cifras de contagios y muertos van incrementándose en el país, donde ya son once mil 633 con positivos al Covid-19, con más de mil muertos.

Y en Guerrero solo son 19 municipios que no tienen reporte de contagios, pero ya hay en todas las regiones, con 18 defunciones, y en este escenario a las autoridades preocupa el puerto de Acapulco y Chilpancingo, donde el primero tiene 75 casos y el segundo 31.

Por su parte, Hugo Gatell calcula que serán entre 12 y 15 mil personas infectadas que podrían llegar a terapia intensiva y que hasta el 70 por ciento de estas personas podrían fallecer, es decir, alrededor de ocho mil contagiados, dicho esto en una entrevista en el programa ’Así las cosas’, con Gabriela Warkentin y Javier Risco, retomado por APRO.

Para la CdMex, de acuerdo con reportes periodísticos, existen 2 mil 815 positivos a Covid-19 y 570 intubados, o sea en estado crítico, y es donde se cree que pronto se saturarán los hospitales, porque la población no está respondiendo a las medidas sanitarias, a la sana distancia ni a quedarse en casa.

En Pachuca uno de cada cuatro diagnosticados por covid-19, muere.

En Guerrero el Grupo de Científicos de Modelación del Comportamiento de COVID-19 de la UAGro., coordinados por la doctora Berenice Illades, en su 3er. reporte de la estimación de casos confirmados de COVID-19 en el estado de Guerrero, señala que en estos momentos la participación ciudadana es muy importante, porque según sus estimados, si hay un 80 por ciento de participación se esperan alrededor de 80 mil casos.

Si hay 60 por ciento de participación se esperan 161 mil, si hay 40 por ciento se esperan 241 mil, si hay 20 por ciento se esperan 322 mil, y en el caso extremo que se dieran cero participación, los contagios serían del orden de 402 mil.

Las cifras no son nada halagüeñas, y confirma la necesidad de realizar mayores esfuerzos por autoridades y población para reducir el número de contagios.

Y se espera que exista más consciencia en los líderes de transportistas para que refuercen a las autoridades, en el entendido de que entre menos apoyen más riesgo corren los choferes de contagiarse y convertir su unidad en una fuente peligrosa de infecciones.

En sus manos está parte de la solución, que beneficie a todos.