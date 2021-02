Los tres años están pasando y las obras y servicios en Ecatepec no llegan

Los tres años de gobierno morenista encabezado por Fernando Vilchis Contreras están por concluir y los pliegos petitorios junto con el actual 2021 no se han resuelto.



Las colonias siguen sin atenderse sus demandas principales, como son pavimentos, agua potable, luminarias, alimentos seguridad ciudadana.



"Compañeros Antorchistas, es claro que el gobierno no va atender sus peticiones como ciudadanos desde que inició esta nueva administración, pero nosotros no debemos dejar la lucha que hemos emprendido juntos y organizados.

Hoy en día la PANDEMIA ha cobrado miles de vidas, desempleo y hambre etc. Y Fernando VILCHIS no se digna con apoyos alimenticios, y cuando lo hace solo con sus partidarios políticos, sígamos exigiendo y denunciando ante la opinión pública que morena no sabe gobernar en Ecatepec como se ha dicho.



Nosotros los Ecatepenses tenemos derecho a todos los servicios, no es posible que aún existan colonias sin servicios básicos como es la La Laguna colonia histórica y marginada, Adelante compañeros estamos en el mejor camino y a exigir lo que nos corresponde", concluyó Camelia Domínguez Isidoro , líder social de este municipio.