Los videos de Lozoya y la consulta al pueblo

El presidente pidió que sean ampliamente difundidos

Que se haga una encuesta al pueblo para juzgar a ex mandatarios

Igual que Poncio Pilatos se lava las manos



¿Cuánto apuestan, a que los videos -los originales en poder de la Fiscalía General de la República- entregados por Emilio Lozoya, ex director de PEMEX para librar ir a la cárcel y quedar exonerado del escándalo de sobornos de Odebrecht, más pronto que rápido van a ser difundidos en las redes sociales y a petición del mismísimo presidente López Obrador hasta en las televisoras nacionales?



Y no se trata de los videos que este lunes empezaron a circular en las benditas redes sociales, en una cuenta supuestamente falsa de un hermano de Emilio Lozoya, en los que se ve a colaboradores del anterior Senado de la República, recibiendo no fajos, bolsas y maletas enteras con millones de pesos, que se supone fueron repartidos entre legisladores para aprobar la famosa Reforma Energética.



Y nos atreveríamos a apostar que los llamados videos de Lozoya van a ser difundidos ampliamente en todos los medios posibles, a pesar de que forman parte del ’debido proceso’ porque ya el mismísimo presidente López Obrador así lo instruyó en su mal llamada conferencia mañanera -que en realidad es un tele novelón diario- para que los videos y todos los involucrados sean exhibidos públicamente.



En el capítulo de este martes, el Presidente López Obrador consideró que no ha sido suficientemente difundido el video que se publicó ayer en redes sociales, donde se exhibe a dos exempleados del Senado recibiendo bolsas con billetes de 200 y 500 para el supuesto pago de sobornos por la aprobación de reformas en el gobierno pasado e incluso comparó el material con el video escándalo de 2004 en el que su excolaborador René Bejarano fue captado en una situación similar.



’No es el video de René Bejarano, ese se difundió a nivel nacional e internacional y este a penas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema’, afirmó en la conferencia de este martes, aunque en los noticieros se han estado difundiendo en todos los canales.



Pero que no las pruebas aportadas por Lozoya, en este caso los videos, forman parte del debido proceso y en consecuencia no pueden ser difundidos, aún.



López Obrador tan aficionado a recordar los hechos de corrupción en el pasado reciente, no hace mención a lo que fue efectivamente un escándalo -por ser el primero que fue grabado y difundido públicamente- hace ya 16 años cuando el Señor de las Ligas, René Bejarano, quien precisamente era su secretario particular y también fue videograbado recibiendo del empresario Carlos Ahumada fajos de billetes y de ahí también que Rosario Robles sea ahora la única ex funcionaria que se encuentra en prisión, pero como diría la Nana Goya…esa es otra historia.



El otro tema que debe llamar la atención en la telenovela del día de hoy, es el de el de meter a la cárcel a los ex presidentes que resulten involucrados en esos y otros actos de corrupción, porque el Presidente López Obrador -que asegura ya no tener bajo sus órdenes al Fiscal General, a quien no ha hablado en los últimos seis meses- ni falta hace que le dé instrucciones directas si las ordenes se las da vía las conferencias de prensa.



Nosotros no somos abogados, pero hasta donde tenemos entendido, todavía no hay ninguna norma jurídica, que establezca que en caso de presentarse un caso de corrupción de algún ex presidente, el procedimiento que está proponiendo-ordenando López Obrador, es primero antes de ser juzgado por la ley hacer una consulta con el ’pueblo sabio’ para ver si se lleva a los tribunales o no.



Pues que no primero habría que modificar la ley y la mismísima Constitución General de la República, para poder aplicar esta nueva ocurrencia el Primer Mandatario, pero se supone que para eso está el Poder Legislativo, para hacer las leyes.



Pero como al parecer al presidente López Obrador le falta…carácter, para ’cumplir y hacer cumplir las leyes’ lo más fácil es decir que no quiere que lo vayan a tildar los conservadores de que está desquitándose de quienes no lo dejaban llegar al poder y que por eso como Poncio Pilatos, se lava las manos y deja que sea el pueblo el que pida y decida lo que se vaya a hacer.



Así las cosas, nos atreveríamos a apostar dos cosas, primero que los videos de entrega de millones de pesos a funcionarios y legisladores que se han aportado por Enrique Lozoya van a ser ’difundidos ampliamente’ en las próximas horas.



La otra apuesta es a que se va a hacer una consulta ’popular’ para decidir si se va a juzgar a los ex presidentes que van a salir acusados de actos de corrupción durante su administración.



