LOS VIRREYES DE CHICOLOAPAN, EDOMEX PAGAN COSTOSAS OPERACIONES DE NALGAS Y BUBIS, MIENTRAS LA GENTE VIVE BIEN JODIDA.

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, EDOMEX.- Chicoloapan no merece ser explotado por una pareja que vive como Virreyes, con demasiados lujos, con dinero de sobra que les permite la realización de operaciones costosísimas para embellecer su cuerpo, mientras cientos de familias viven al día, y sufren aun los estragos de la pandemia del Covid-19, que les arrebato la vida de familiares, que sufrieron la perdida de sus negocios y hasta de sus casas, las cuales no han podida pagar las mensualidades ante el Infonavit, pero estos nuevos millonarios años desean detentar más el poder, sí, me refiero a la pareja Imperial pero a la mexiquense.



’Nosotros sabemos que incluyeron a más de 70 familiares en la nomina de la administración pública para saquear las arcas municipales, para sumergir al municipio en la más grave de sus crisis, y aún más continuar con el abuso, buscando una reelección administrativa’, declaró Alberto Contreras Salazar, dirigente estatal de ’Fuerza por México’.



LOS VIRREYES PAGAN COSTOSAS OPERACIONES DE NALGAS Y BUBIS.

Al acompañar a Antonio Cárdenas Escobedo, al inicio de su campaña de proselitismo en busca de la presidencia municipal a través de ’Fuerza Por México’, Contreras Salazar dijo a DIGALO SIN MIEDO que:



’La fama de estos nuevos ricachones, a los que ya les sobra el dinero para realizarse operaciones e injertos en el cuerpo para verse más atractivos y jóvenes, llega a todos los rincones del estado de México donde ya se les conoce como los ’Virreyes’, aseguro.



El acompañamiento lo hicieron con un recorrido que partió en la Avenida Juárez y continúo por las principales arterias viales de este lugar conurbado.



El dirigente estatal de Fuerza por México acompañado por Guadalupe Balderas, Secretaría General y el comediante de televisión, Carlos Benavides, mejor conocido como Güicho Domínguez, y casi un millar de simpatizantes, iniciaron la marcha del ’Triunfo Rosa’, mencionó que está demarcación conurbada requiere salir del estancamiento urbano y social que se vive, toda vez que los funcionarios actuales saquearon las arcas municipales.

’Omitieron la construcción de obra pública, no evitaron el saqueo de los recursos naturales como es el agua que desde la llegada de este gobierno, docenas de pipas cisterna llegan hasta aquí a llevarse el agua para la Ciudad de México, donde la ofertan sin el menor escrúpulo, mientras aquí carecemos del vital líquido’, aseguro.



’La administración pública fue y es en una empresa familiar donde están integrados hasta setenta familiares, gozando de jugosos salarios, muchos de ellos sin devengar.



’Estás circunstancias no pueden ni deben repetirse pues la población merece respeto y atención gubernamental’, aseguro nuestro entrevistado.



A Toño Cárdenas también le acompañaron las candidatas a Diputadas Federal, a Diputado Local, e integrantes de su planilla de quienes dijo el candidato son gente de la comunidad y no familiares, como ocurre en la actualidad.



Cárdenas Escobedo, también indicó que la pandemia Covid-19, devastó la economía de tianguistas, transportistas, clase trabajadora y comerciantes establecidos, por ello anticipo que una de las primeras acciones de gobierno será erradicar la venta de las licencias funcionamiento comercial, motivando a la sociedad para reactivar la economía local de este municipio.



Cárdenas Escobedo también señaló que dentro del programa de gobierno, se contempla la construcción de la Casa Rosa, como medida de protección para las mujeres maltratadas y además la construcción de la Ciudad Deportiva Chicoloapan, buscando disminuir el vandalismo, la delincuencia juvenil y fortaleciendo la reestructuración del tejido social.



Señalar que la lluvia no mermó el entusiasmo de los simpatizantes de Fuerza por México, quienes con porras, vivas y música de banda iniciaron la campaña de Cárdenas Escobedo.