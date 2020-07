Los Yanquis promocionan a México como destino para vacacionar

www.guerrerohabla.com



New York, New York.30 Julio 2020.-Ni el presidente de la República Mexicana lo sabía, pero los New York Yankees promocionarán a México como destino turístico, gracias a un convenio que firmarán con la plataforma VisitMéxico, que fue concesionada a privados.



’Ahora que estaba viendo el inicio de la temporada de béisbol, de Grandes Ligas, el juego de Yaquis con Washington, apareció en la TV un anuncio del consejo de promoción turística, estoy por averiguar qué pasó. ¿Quién pompó? si ya no existe, de dónde salió esta publicidad. Hay mucha promoción al turismo, ya no con este mecanismo’, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del 28 de julio del 2020.



El convenio entre los Yanquis y la plataforma VisitMéxico se espera firmar en agosto próximo, y tiene como objetivo acaparar que los habitantes de Canadá y Estados Unidos elijan a México como destino turístico.



A pesar de que el convenio se tiene programado para firmarse en agosto, los Yanquis ya empezaron a promover el VisitMexico en el anuncio de sus lineups en redes sociales.



’Se crearon dos campañas, la internacional dirigida a ocho mercados, principalmente Estados Unidos y Canadá (Love You Soon) para incentivar que la marca México estuviera presente en los mercados internacionales y próximamente se lanzará una bajo el lema Think México, para hacer que el país sea una primera opción de compra’, declaró hace unas semanas Carlos González, director de VisitMexico.