Los zopilotes del Papagayo

Un video que circula en redes sociales donde se intenta convencer de que los muertos por el Covid-19 en Acapulco son por no hacerle caso a Adela Román me parece grotesco.



En medio de esta pandemia sería mejor usar esos recursos para decirle a la gente por ejemplo cómo seleccionar un cubrebocas o cómo hacer uno de manera económica pero que de verdad sirva para atajar a un virus que mide muy pocas micras, por ejemplo.



Alguien debe entender que los héroes en esta pandemia visten bata blanca o ropa quirúrgica azul. Es más, que la única heroína autorizada por la 4T es Susana Distancia



Digo, para que los zopilotes que revolotean por el Parque Papagayo dejen de caricaturizar a la presidenta municipal, que flaco favor le hacen poniéndola como agorera de la muerte, y mejor le echen sesos a pensarle cómo lograr que el agua potable no siga faltando en las colonias populares.



Menos frivolidad y más capacidad.



En esta fase de mayor contagio de Covid-19 es muy importante que los establecimientos comerciales intensifiquen sus medidas higiénicas pero también que los ciudadanos no solo las respetemos sino que también las exijamos.



De entrada nos corresponde ir una sola persona a hacer las compras y hacerlo con cubrebocas.



Obviamente la persona que tenga gripa o tos debe quedarse en casa.



Si el cajero no usa cubrebocas como sucede en algunas tiendas de conveniencia como Oxxo o Circle K hay que reportarlos.



También debemos exigirles que limiten el acceso simultáneo a un determinado número de clientes, que abran todas sus cajas para evitar aglomeraciones, o bien que despachen por la ventanilla ya que si alguien estornuda o tose al interior las gotículas pueden caer en el producto que nosotros llevaremos a nuestra casa. Por eso es importante desinfectar los empaquen nuestros domicilios antes de meter la compra al refrigerador o la alacena.



No comprar en tortillerías o negocios de comida en los que nos percatemos que no se utiliza el cubrebocas.



Pero también demandar a las autoridades a que vigilen el cumplimiento de las medidas higiénicas. Es mucho más importante, y nos sirve más a los ciudadanos que circular videítos ociosos para vender la idea de que alguien tenía la razón ¿eso a quién le importa? Obviamente a quien encargó la producción del video.