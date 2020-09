Lotería y consulta, fiascos de la 4T

Rifa del avión, sin avión; maromas

• Expresidentes, habrá impunidad

• Debilitada la imagen del gobierno

• Con trampas busca ganar elecciones



Un hombre alegre es siempre amable.

Máximo Gorki, escritor ruso.





Debe ser triste cuando el espejo de ’Blanca Nieve’ te dice que no eres el más bonito, popular, inteligente, astuto, ni el barril de todas las virtudes humanas, reconocida por el Pueblo Sabio.

Por ello, la 4T hizo maroma y teatro para salir bien librada de los resultados de la evaluación pública que se reflejará en el acopio de las firmas para exigir una consulta popular y enjuiciar a expresidentes, y al mismo tiempo, la Lotería del avión.

Poco interés despertó el supuesto juicio a expresidentes, que podrá ser únicamente mediático y electorero. La gente no quiere desperdiciar unos minutos de su vida para hacerle el juego al partido en el poder (Morena), que tiene los ojos puestos, únicamente, en las elecciones del 2021. Por eso es el Pueblo Sabio.

Si no quiso desperdiciar unos minutos de su vida, menos 500 pesos, en época de crisis económica por el pésimo manejo de la pandemia.

Ningún gobierno, merece el sacrificio de un pueblo, cuando los resultados son desastrosos y en medio de una fenomenal crisis económica. Por ello, desesperados, esos políticos de Morena empujaron a la burocracia a comprar ’cachitos’ en las últimas horas; ’compras de pánico’, pues.

Aun así, la totalidad no se vendió. No recibió el apoyo que tanto esperaban. Ah, y de los expresidentes, a la sociedad le vale un espasmo intestinal. Al fin y al cabo, no irán a la cárcel, si de Derecho hablamos. Sí, fueron pillos, pero sus delitos prescribieron. Las banderas electorales de Morena, se tambalean.

Mañana hablaremos de la encuesta, perdón consulta. El cuidado jurídico y el desaseo político.

PODEROSOS CABALLEROS

SONORA-PAVLOVICH

En la encuesta de Massive Caller sobre la evaluación de los gobernadores. Quien sobresale de los 32, es la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, en la primera posición con un 65.4 % de aceptación. Le sigue el panista Mauricio Vila con 51% y Quirino Ordaz de Sinaloa con 58%. Claudia se destaca por el apoyo que recibe de los sonorenses en especial a la manera como trata los temas de las crisis económica y sanitaria. Por ello, el alto índice de aprobación para la gobernadora priista.

LLYC

Con el liderazgo de Javier Rosado y Rogelio Blanco, la consultora de comunicación fue distinguida este año en América Latina en los International Business Awards 2020 de los Stevie Awards. Además, hoy presentan a nivel mundial "Future Leaders" que es su investigación pionera basada en técnicas de procesamiento lingüístico e inteligencia artificial, que busca anticipar cómo serán los líderes del futuro de lengua hispana y portuguesa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TELETÓN

JOBFIT, la nueva bolsa de trabajo en línea, del consorcio GINgroup presidido por Raúl Beyruti, se alió con Teletón, para ayudar a que los egresados y padres de los niños que forman la Fundación Teletón, puedan conseguir un trabajo que se adapte a sus necesidades. A través de su plataforma thejobfit.com se filtrarán los currículos de estas personas y enfilarlos a trabajos donde destacan los de inclusión laboral, home office, medio tiempo, telemarketing, entre otros.

