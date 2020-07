Lozoya Austin ya hizo una primera declaración formalmente ante la Fiscalía General de la República, menciona a reconocidos políticos: AMLO

El ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, ya hizo una primera declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de ser extraditado de España por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.



Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que el ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto "mencionó a personalidades, políticos y mal manejo de dinero.



"Según información que se tiene ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía General de la República en donde empieza a mencionar a personalidades a políticos y del manejo de dinero.



"Leí también, porque me entero por los medios, que se filtró esa declaración y ya se tiene, ya casi es de dominio público y ya casi se está publicando y al parecer es real, entonces lo que va a decir si cumple con el compromiso van a ser revelaciones trascendentes muy fuertes".



Asimismo manifestó que a Lozoya Austin hay que cuidarlo y no se le debe dejar solo porque podría estar en peligro su vida debido a que ya rindió una primera declaración, además de estar hospitalizado debido a problemas de anemia y en el esófago, que se le detectaron tras su extradición a México desde España.



"Ayer estaba planteando que no porque esté en un hospital se le deje solo con poca vigilancia hay que cuidar a ese señor", dijo.



El Mandatario aseveró que, si Lozoya cumple con su compromiso de entregar información como testigo colaborador, las revelaciones que se hagan van a ser "trascendentes y muy fuertes" que servirán para conocer el modus operandi que tienen los delincuentes de cuello blanco.



A la pregunta expresa- ¿Podría estar en peligro su vida? - "Podría, cómo no, hay que cuidarlo", aceptó López Obrador.



El Presidente indicó que es necesario que continuar limpiando el gobierno para tener una sociedad mejor. Además, comentó que se debe dejar de aplaudirle a quienes se han burlado y traicionado a los ciudadanos.



Además, mencionó que está de acuerdo con la FGR de utilizar a Emilio Lozoya como testigo colaborador, aunque esto signifique un beneficio para su juicio e incluso cierto tipo de comodidades mientras trabaja con el gobierno.



"Esto se practica en Estados Unidos y otros países y considero que si existe marco legal en el país para hacer algo parecido debe de aplicarse este procedimiento porque así se tiene información, antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco, se presentaba nada más o se sabía de la delincuencia organizada, pero no se conocía el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco", puntualizó.



El presidente reiteró su postura en contra de juzgar a los ex presidentes y para mostrar que desde el principio de su administración ha dicho el mismo mensaje, mostró parte del discurso que dio en San Lázaro cuando tomó posesión como jefe del poder ejecutivo.