Lozoya, el nuevo sesgo

Como hombre de todas las confianzas del ex presidente Enrique Peña Nieto, desde la campaña presidencial, Emilio Lozoya Austin a su retorno deportado de España ofrece hablar amplio sobre los temas de corrupción que se le adjudican y los cuales, evidentemente, se realizaron por instrucciones superiores.

Lo más interesante y que dejó de tarea el presidente López Obrador es saber quién o quienes promovieron y aprobaron la reforma energética que tenía como propósito destruir Pemex y la CFE, para que sus actividades productivas en beneficio del país pasaran a manos del sector privado, asociados con trasnacionales.

El propósito se antoja descomunal. No es ni sería aceptable que desde el poder público, confiado por los electores, se destruya empresas creadas para beneficiar al país. Si bien la sociedad toleró acciones de corrupción bien conocidas, desde el agente de tránsito o el cartero, el empleado público o el diputado, el desmantelar instituciones del Estado con ese propósito resulta intolerable.

Cómo es que se tramó la destrucción de Pemex y se avanzaba con la CFE?. Ya el mismo presidente López Obrador ha dado algunos avances: empresarios españoles que vendían electricidad a la CFE son los más interesados en frenar las acciones de la IV Transformación y utilizan todos los recursos para ese fin. Lozoya seguramente tiene más datos y habrá que esperar que los dé a conocer.

TURBULENCIAS

El dinero no se debe quedar en la CDMX: GOPAN

Nueve gobernadores del PAN demandaron del Gobierno Federal reparto justo de los ingresos que recibe la Federación a efecto de cumplir con sus responsabilidades en educación, salud, seguridad pública, obras de infraestructura y estar en condiciones de impulsar el desarrollo económico de la periferia y el dinero no se siga quedando sólo en la ciudad de México. GOPAN es impulsado por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién… El Centro Empresarial de la ciudad de México emitió un comunicado en el que afirma que: convencidos de que el Estado es el responsable de garantizar el Derecho Humano a la Vivienda de los capitalinos, a través de la creación de instrumentos y mecanismos en la Ley; pero no puede trasladar esa responsabilidad para que sean los particulares dueños de inmuebles quienes garanticen este derecho fundamental; somos sensibles a las consecuencias económicas y sociales ocasionadas por la pandemia, por lo que estamos a favor de coadyuvar con el Gobierno a encontrar mecanismos extraordinarios para auxiliar a quienes habitamos la CDMX durante la contingencia sanitaria, pero estas medidas no deben vulnerar la certeza jurídica, ni poner en riesgo las propiedades de particulares; las medidas propuestas por la bancada de MORENA en el Congreso local, además de vulnerar garantías constitucionales, como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores, implica una desaceleración del sector inmobiliario, ya de por sí golpeado por la pandemia mundial, precisan…La Biblioteca Fray Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma ’Benito Juárez’ de Oaxaca (UABJO), publicó el libro ’Los lenguajes de la historia. Oaxaca: Siglos XVII-XX’, sobre las letras, religión, economía, gráfica, entre otros. Es una obra coordinada por Selene García Jiménez, encargada del Área Administrativa de la Biblioteca y el investigador Juan Manuel Yáñez García y participan además María Cristina Córdova Aguilar, Jonatan Moncayo Ramírez, Hugo Martínez Saldaña y Huemac Escalona Luttig, quienes aportan textos sobre el periodo virreinal; Luis Fernando Herrera Valdez, Paola Rebeca Ambrosio Lázaro y Javier Bautista Espinoza, que abordan el escudo de armas, la gráfica en Oaxaca y la lucha entre liberales oaxaqueños en la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa; Tatiana Pérez Ramírez, escribe sobre la relación entre Los Serranos y Benito Juárez y Danivia Calderón Martínez desmenuza la transformación del territorio de los alrededores de Oaxaca…



