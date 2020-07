Lozoya en videoaudiencia

En punto de las 9:35 horas, en videoaudiencia ante el Juez José Artemio Zúñiga Mendoza, desde la comodidad de una habitación del Hospital Ángeles del Pedregal, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se dijo inocente de los cargos que se le acusan y ofreció colaborar para esclarecer los delitos que se le imputan de soborno y malos manejos de recursos públicos.

Desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte dela Ciudad de México se inició la audiencia en la que, ha quedado claro, no se busca la persecución y encarcelamiento de los responsables de la adquisición a sobreprecio de una empresa chatarra ni el de haber aceptado sobornos de la brasileña Odebrecht para favorecerla con contratos, sino exhibir a los corruptos.

Desde luego el pueblo de México sabe que Lozoya no actuó sólo porque no se mandaba sólo, sino recibió instrucciones precisas para aceptar financiamiento externo para la campaña presidencial y para favorecer a poderosos empresarios con recursos del Estado mexicano, esto en evidente complicidad con todo el aparato administrativo federal.

Pero, evidentemente, no se llegará hasta quien ordenó la maquinación de tales ilícitos –aunque están permitidos en países de la región donde opera Odebrech-, pues no se trata de dividir al país ni de desatar una persecución contra quienes manejaron el poder en México como patrimonio familiar e hicieron del país una empresa rentable. No, lo que se busca es exhibir a Lozoya, por ahora.

TURBULENCIAS

García Harfuch contra el CNJN

El secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch dijo que ratificó ante el Ministerio Público que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el responsable del atentado en su contra ocurrido el pasado 26 de junio en Las Lomas de Chaputepec y afirmó que se tienen ya identificadas a todas las personas que ordenaron y ejecutaron el ataque. Desde agosto pasado tenían indicios de un posible ataque por parte de este grupo criminal, aunque descartó una amenaza directa en su contra. ’Más que amenazas, lo que se detecta son intenciones de que estas personas ataquen, desde la Policía Federal ha habido amenazas pero nada serio, y en la Ciudad de México ya habíamos recibido alertas de que podrían atentar’. García Harfuch tiene raíces familiares en Jalisco e incluso el gobernador Enrique Alfaro lo invitó a colaborar como secretario de Seguridad Pública, cargo que rechazó…Para difundir el trabajo científico que realizan docentes y Cuerpos Académicos de la Máxima Casa de Estudios, a mediados del mes de junio, inició la transmisión de Foros Virtuales de Investigación, proyecto a cargo de Directora de Investigación de la Universidad, Gisela Fuentes Mascorro, que tiene como propósito realizar cien encuentros virtuales para visibilizar la labor científica de la comunidad universitaria. ’Estamos limitados en el acceso a laboratorios, nos ata a mucho al momento de producir datos, así también en el trabajo de campo al no podernos trasladar a las zonas de estudio. Sin embargo, los espacios virtuales nos permiten intercambiar experiencias con colegas de todo el mundo’, indicó…Edgar Álvarez, líder del Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México A.C., que agrupa locatarios de 329 mercados de la capital del país denunció el cierre de más de 50 mil negocios familiares en los mercados públicos con daño colateral a medio millón de personas vinculadas a estos negocios, de manera directa e indirecta, como resultado de una inexistente política pública de contención ante la pandemia COVID-19 y crisis económica que no encuentra solución…



www.revistabrecha.com