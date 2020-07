Lozoya libre, funcionó el trueque

El reembolso de 200 millones de dólares permitirá que el ex director de Pemex y brazo derecho, en materia de corrupción, del ex presidente Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, continúe en libertad en la ciudad de México, y siga su proceso en videocomparecencia ante el juez correspondiente que condicionó el uso de brazalete a que sea el mismo reo quien pague el costo.

Se trata del moderno uso de la tecnología: desde la comodidad de una suite de un hospital de lujo, el presunto culpable de saqueo de los recursos de la Nación, se dice presionado e intimidado para torcer la Ley y obtener millones de dólares que, en colaboración con su familia, utiliza para la adquisición de residencias en la capital del país y del extranjero.

Lo mismo de siempre: el uso del aparato administrativo del Estado mexicano para realizar colosales negocios al amparo del poder y de la política, y del cual se sale bien librado mediante la entrega de una parte del botín y con los consiguientes privilegios: sólo se llega hasta las puertas del reclusorio y se da marcha atrás para internarlo en un hospital propiedad de otro de los cómplices.

De esa manera, la ley y el poder siguen estando en el mismo grupo: para encubrirse unos a los otros, a condición de que haya reparto de los bienes ilícitos, de lo contrario, tendrán el mismo destino que otros perseguidos políticos: la prisión como escarmiento de que sólo los que están en el poder pueden disponer de recursos lícitos o ilícitos, los que no compartan, ya saben su destino.

TURBULENCIAS

Oaxaca, gobernador a salto de mata

Con la toma de la Avenida Juárez, una de las más importantes arterias de la ciudad de Oaxaca, donde se ubica la Casa Oficial, por parte de dueños de funerarias inconformes con las disposiciones de las autoridades sanitarias; el cerco al Centro Histórico y la presencia de reducido número de ambulantes en los alrededores de Palacio de Gobierno, el gobernador Alejandro Murat prácticamente tiene que andar a salto de mata al no poder ocupar libremente los espacios para los asuntos públicos; el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador comprobó, durante su gira del pasado fin de semana, la inconformidad en el interior del estado en las comunidades rurales. A ello habrá que sumarle las ambiciones de líderes sociales y políticos que empiezan a tomar posiciones ante la cercanía de la renovación de la Cámara de Diputados…El líder de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Isidro Pedraza Chávez, indicó que la Reforma al Sistema de Pensiones acordada entre el sector empresarial y sindical junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador excluye a más de 8 millones de jornaleros agrícolas quienes carecen de un salario mínimo profesional; la mayoría no cuentan con seguridad social y, por tanto, no acceden a una jubilación. ’Si partimos de que la inmensa mayoría de los trabajadores del campo son contratados como eventuales, ello implica que carecen, en su mayoría, de Seguro Social pues más del 95% de ellos son considerados estacionales, no acumulan antigüedad, derechos laborales o prestaciones mínimas de Ley Federal del Trabajo como lo es la incorporación al IMSS’, subrayó…Ni el retorno a las actividades laborales en la administración pública, acordadas para el 2 de agosto, ni la vuelta a clases, se harán conforme a los cálculos de los epidemiólogos que siguen la pandemia en nuestro país. Ambas actividades tendrán que esperar nuevas fechas ante el ascenso de covid-19 que sigue implacable…



