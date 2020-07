Lozoya ¿limpiará la imagen pública?

La corrupción no se ha eliminado

Como estudiante de la UNAM, desde el CCH hasta la carrera de Derecho y la especialización, entendí perfectamente que los mexicanos necesitamos es un equilibrio social. La economía, y no la política, es el instrumento para lograr ese objetivo en donde la pobreza no sea generalizada y que el bienestar sea la premisa de los gobiernos.

En México el principal lastre es la corrupción, como dice el presidente López Obrador. Muy cierto. Pero, en la Cuarta Transformación no se terminó la corrupción, como lo prometió el mismo Líder del Ejecutivo. Se mantiene.

El PRI, así como el PAN y actualmente Morena, no tienen otro objetivo más que el tener el poder con un solo interés: usufructuarlo para hacer crecer sus egos y sus arcas personales. Corrupción, pues, en todos los niveles y en todos los tiempos. La ineptitud es también corrupción. El robo de dinero es corrupción. El usar recursos públicos para hacer política es corrupción. Enriquecerse con la política es corrupción. Hacerse rico y dictar un discurso político de pobreza y medianía es corrupción. Mentir es corrupción. Aprovecharse de la ignorancia de la mayoría de los mexicanos es corrupción.

Bueno, todo este rollo te lo platico, estimado lector, como marco de las declaraciones de AMLO el domingo pasado, en su ’domingada’ que se empieza a institucionalizar, y se refirió a que con la extradición y cooperación del ex director Pemex, Emilio Lozoya, se podrá ’limpiar y purificar la vida pública de México’. Según el Presidente, Lozoya aceptó ser extraditado para cooperar con la justicia mexicana sobre los casos Odebrecht y la venta de la planta de Agronitrogenados.

Venir a ’limpiar y purificar la vida pública de México’ no hace a Lozoya un convicto de corrupción (de hecho, reconoció ante las autoridades judiciales de España los delitos que le imputan en México). Esto va mucho más allá de un solitario hecho policiaco. Se necesita una limpieza a fondo del sistema político y administrativo del país.

A pesar de que la bandera electoral de López Obrador fue acabar con la corrupción, esto no ha ocurrido y, parece ser, nunca ocurrirá en este sexenio. Basta ver el partido del presidente, Morena y a muchos de sus ’prestigiados’ gobernadores, legisladores, burócratas y líderes partidistas. Esa es una realidad: no funcionó la barredora de arriba hacia abajo.

Veamos lo que tiene de fondo el regreso de Lozoya:

Dijo que a su regreso a México dará toda la información de la corrupción en Pemex. Esto lleva a una coyuntura: si no fincan responsabilidades penales a cuando menos medio centenar de exfuncionarios de la petrolera gubernamental, la información de Lozoya solo habrá servido para amarrar los negocios corruptos que se hacen al amparo del poder en Pemex. Ahora bien, desde lo político, el capital que lograría la 4T sería descomunal.

En ambos casos la utilidad está asegurada. Pero, eso de ’limpiar y purificar la vida pública de México’, está muy lejos, pero mucho muy lejos de pasar. Una utopía en la política mexicana, pues.

PODEROSOS CABALLEROS: Grupos de apoyo y crítica al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizarán manifestaciones en Washington hoy. La seguridad del presidente mexicano está en manos del Servicio Secreto de Estados Unidos, por ser un invitado del presidente Donald Trump. Ellos tienen información de esas manifestaciones y, las más ruidosas, serán las más numerosas. Eso llamará la atención de la comunidad latina en la Unión Americana.

*** Un mal panorama económico, alta percepción de incertidumbre y dudas sobre la reacción de la administración federal ante la pandemia del Covid-19 provocan temor entre los inversionistas, pues hasta el 97 por ciento considera que las acciones implementadas por el gobierno federal no son las más adecuadas para proteger la economía, según una encuesta realizada por Credit Suisse.

La encuesta realizada en junio entre 90 inversionistas institucionales vía correo electrónico, reveló la mala percepción del país, pues el 89 por ciento de los entrevistados considera que las decisiones tomadas por el gobierno minan la confianza. *** El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, designó a partir del 1 de julio al Maestro y Piloto Aviador Óscar Alberto Aparicio Avendaño como Titular del Centro Nacional de Atención Ciudadana.

Aparicio Avendaño es maestro en Estudios de Seguridad y Defensa Interamericana Clase 55 por el Colegio Interamericano de Defensa de Washington; licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores Aduanales y Licenciado en Administración de Empresas por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas; Capitán Piloto Aviador y actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Seguridad Pública. Además, cuenta con una larga carrera en corporaciones federales. Buena selección de Rodríguez Bucio.

*** En medio de la tormenta que fue el segundo trimestre en los mercados financieros el oro reportó sus mayores avances trimestrales en cuatro años, pues entre marzo y junio su precio avanzó, sumando en el primer semestre del año un rendimiento de 17.38%, según datos de Banco Base y Refinitiv Eikon.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: HSBC México, bajo el liderazgo de Nuno Matos, donó 20 millones de pesos para la adquisición de equipos y 26 mil kits de seguridad personal que puedan utilizar médicos y enfermeras de hospitales. El donativo es para equipar a médicos, enfermeras y colaboradores de ocho hospitales en los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Sonora.

El donativo de HSBC se suma, a través de la Fundación BBVA México, a ‘Juntos por la Salud’, la alianza que vincula a sector público, privado y gobierno en la lucha contra la pandemia en el país, y que gracias a las aportaciones de empresas y público en general ha entregado 9 millones de insumos a 88 hospitales en 32 estados de la República.

