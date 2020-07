Lozoya va a dar nombres de legisladores que recibieron dinero, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, va a dar a conocer los nombres de todos los que incurrieron en actos de corrupción, principalmente de partidos conservadores.

En la conferencia mañanera, el mandatario informó que Lozoya tiene seguridad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto, debido a la información que está entregando a las autoridades respecto a las irregularidades durante el sexenio pasado.

’El señor Lozoya va a dar a conocer los nombres de todos los que recibieron dinero, legisladores, sobre todo de partidos conservadores. Eso es muy importante porque hay dos tipos de políticos corruptos: el corrupto cínico y el hipócrita. Ya ustedes se hacen cargo de decir quiénes son cínicos, eso es importante porque es ‘fuera máscaras’, es saber quiénes fueron los que recibieron dinero’, dijo.

En este sentido, López Obradir pidió que no se confunda la protección con la libertad pues, a pesar de ser testigo colaborador, Lozoya está inmerso en un proceso judicial.

’Hizo una solicitud por una presunta enfermedad y, cómo es testigo colaborador, se le concedió que esté sujeto a proceso en el hospital, pero que además siga informando, eso es lo más importante de todo. Es una cosa muy importante, yo diría buena, porque es combatir la corrupción’, abundó.Respecto a la campaña que lanzaron los panistas en la que ponen en duda las declaraciones de Lozoya, el Presidente comentó que ’el que nada debe nada teme’ y aseguró que la ciudadanía es la que debe decidir.

’El que nada debe nada teme, ¿por qué decirle a la gente ‘ponte tapones en los oídos, no escuches nada, ponte tus gafas, no veas’? El pueblo tiene criterio, la gente sabe.

’Si hay pruebas la gente va a decir si hubo sobornos, si hubo mordidas o no ¿por qué decirle a la gente ‘no les creas? No, que exprese todo lo que sabe y la gente decida, eso es lo más importante, que la gente se informe, antes no se sabía nada’, abundó.