L@s Gutenberg moralmente derrotados

Gutenberg moralmente derrotados



Lo que Maquiavelo no dijo



Por: Beatriz Adriana Vargas Peláez



La seguridad social es el mayor bien que cualquier ciudadanía puede tener, pero para una mente neoliberal el pensar que todo y [email protected] tienen un precio ha desbalanceado nuestras prioridades para meternos en una dinámica de mercado aplastante, mismo a lo que medios de comunicación no escapan.



Bajo esta lógica de que el dinero mueve al mundo desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa está a la voluntad del dueño de la imprenta, como bien lo constató la biblia de Gutenberg, que después de inventar la imprenta supuso que un texto religioso debía ser digno primero en imprimirse, antes que un texto científico u obra literaria o filosófica.



Gutenberg sigue hasta nuestros días, en plena era del internet y después de la carrera espacial, para los medios de comunicación tradicionales de radio y televisión y prensa escrita quien paga manda.

Y bajo esta dinámica, está la del modo de informar, que hasta eso tiene precio y el derecho de las audiencias ni siquiera existe en la mente de las y los empresarios dueños de medios de comunicación.



Eso los convierte en medios de manipulación más que medios de comunicación, porque se han instituido como guardianes del estatus quo, que pertenecen a una elite que siempre ha dominado. Bien lo dijo Emilio Azcárraga el Tigre, dueño de Televisa ’hago televisión para jodidos’. Y así se esforzó porque siguiera a la fecha, ahora con la empresa en manos de su hijo Emilio Azcárraga Jean.



Javier Alatorre, titular del noticiero Hechos que se tramite por TV Azteca e incrustado en una estructura totalmente vertical en donde no se dice nada sin la aprobación del dueño de la televisora Ricardo Salinas Pliego, está asumiendo un papel político más que comunicativo, que esta vez fue más allá y llamo a la población a desobedecer las medidas sanitarias de Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno federal, médico especialista en medicina interna, quien ha emprendido una campaña sanitaria contra contagios del Covid-19.



Ante esta clase de excesos; perfectamente señalados en la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 101 fracción XIV que textualmente dice: "No se podrán transmitir noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público", Alatorre debe enfrentar una respuesta política, por parte de la Presidencia de la República y bajarse de su nube de rosas que en nombre de la libertad de expresión puede decir lo que sea.



Quizás, ahora con el surgimiento de las redes sociales que han logrado disminuir el poder de los medios masivos de comunicación electrónicos y escritos, ya no puedan imponer al muñeco de Peña Nieto, pero si boicotear una política pública que no les parezca o les convenga y de eso justo dio amplias muestras Javier Alatorre.



Pero, el terrible error que cometen los dueños de los medios de comunicación es que siguen pensado que el dinero manda y que los derechos de las audiencias más bien parecen quijotescas.



Si las televisoras estadounidenses han logrado sobrevivir perfectamente ante el crecimiento vertiginoso de las redes sociales, es porque saben y respetan las necesidades e intereses de sus audiencias. Si estas nos parecen productivas o no es otra discusión.



Los medios de comunicación mexicanos como Televisa y TV Azteca, menos entienden del derecho de la ciudadanía a ser informada, eso ya de plano es una charla de hípsters con marihuana.

Por eso las redes sociales junto con sus youtubers e influencers han tomado ese papel en sus manos y empiezan a satisfacer las necesidades informativas de múltiples audiencias, así como ofrecer contenidos de entretenimiento y ocio.



Anécdota: una vez manejando sobre periférico sur llevaba a una amiga nicaragüense que se quedó impresionada al ver las instalaciones de Televisa y TV Azteca. [email protected] [email protected] que veníamos con ella nos pareció exagerada su actitud cuando saco su celular para sacarle fotos. Ante eso le dije, ’si sácale fotos, porque estas sacando imágenes de las ruinas’.



Si la prensa de esos medios de comunicación hubiera nacido respetando las necesidades informativas de su audiencia, el recorte presupuestal anunciado por Andrés Manuel López Obrador desde la campaña les estaría haciendo lo que el viento a Juárez, porque una audiencia ávida de sus contenidos les seguiría consumiendo.



Pero como no es así, del tamaño de la perdida de pago de propaganda oficial está el lamento y cada vez pierden a más patrocinadores que deciden mudarse a las redes sociales y canales de You Tube.



Ningún periodista tiene derecho a mentir y manipular en nombre de la libertad de expresión, por eso existen las leyes. La crítica inteligente y analizada, tiene que ser bienvenida, si no prepararse para estar en peligro de extinción.



No diga después que no se lo advertimos.