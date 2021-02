Lucasfilm no reemplazará a Gina Carano con otra actriz en Star Wars

Gina Carano, la actriz encargada de interpretar a Cara Dune en las dos primeras temporadas de The Mandalorian, ha sido despedida por Lucasfilm, y la compañía no tiene en sus planes reemplazarla con otra actriz. El personaje, de este modo, sería eliminado de la serie. Así ha sido su despido.



Un nuevo reportaje de The Hollywood Reporter ha revelado mas información acerca del despido de Carano. Los planes de Lucasfilm y Disney para la actriz y su personaje parecían ser prometedores hasta al menos el tercer trimestre del año 2020. No obstante, las declaraciones cada vez más polémicas de la actriz en sus redes sociales la pusieron en la mira de los más altos ejecutivos de la compañía. Indiferentemente de sus opiniones, parecía que habría que hacer un ’control de daños’.



Y así ha sido al final, a medida de que sus comentarios fueron empeorando. El mensaje en sus redes sociales que parece haber sido el que terminó de poner final a su carrera en Star Wars fue uno en el que comparaba el holocausto con la ’persecución’ que personas con sus opiniones dicen sufrir. Hasta entonces, Disney y Lucasfilm habrían estado atentos hasta qué punto llegarían sus polémicas, antes de tomar una decisión.



Pero la posibilidad de su salida viene de muy atrás, según el reportaje de THR. La polémica de Carano comenzó con mensajes en los que menospreciaba la severidad de la pandemia del covid–19 y el uso de mascarillas, entre otros mensajes con un aspecto mucho más político (como asegurar que hubo fraude en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, entre otros). El pasado 10 de diciembre, cuando Disney anunció sus planes para el futuro de Star Wars en el cine y la televisión, originalmente Carano iba a tener una participación significativa, posiblemente relacionada a la nueva serie Rangers of the New Republic, que según rumores habría protagonizado. Disney decidió suspender estos anuncios y esperar.



’Ella iba a formar parte de los anuncios, pero la retiraron’, dijo a THR una fuente cercana a Lucasfilm. La decisión de despedir a Carano fue mucho más arriba que personas como Jon Favreau, creador y productor ejecutivo de The Mandalorian, y quien estuvo ligado a su contratación originalmente. La decisión de despedirla fue tomada por ejecutivos de Lucasfilm. Según estas fuentes, Carano fue advertida en muchas ocasiones por personas cercanas a ella de que sus mensajes polémicos y negacionistas del covid harían sonar las alarmas en Disney.



Ahora, Carano ya no forma parte de Star Wars y tal parece que Cara Dune, su personaje, sufrirá el mismo destino. En lugar de contratar a una nueva actriz, Lucasfilm habría decidido eliminar por completo el personaje. Y otras compañías, como Hasbro, ya han decidido que no producirán mas merchandise o figuras de acción del personaje. Una vez regrese The Mandalorian para su tercera temporada podremos ver qué argumento utiliza la serie para dejar de lado a este personaje que había ganado una mayor participación durante la temporada 2. [via The Hollywood Reporter]