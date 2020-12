Luces y sombras en el segundo informe del presidente de México; daños cuantiosos en Tabasco

El contenido social y económico del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue más deprimente que esperanzador; más de lo mismo que repite todos los días en las conferencias mañaneras e incluso en sus giras por diferentes estados de la República. No le falla.



Resaltan algunas expresiones que, en la forma en que las suelta, son increíbles o al menos no con el suficiente sustento. A fuerza de oírlo decir lo mismo, ’la nota se pierde’ en una maraña de ideas que tienen que ver con historias, expresiones de gobernantes pasados, de la ’primera transformación’, que fue la Independencia de México; la segunda, referente a la Reforma Juarista de 1857, y la tercera, la Revolución Mexicana de 1910, que se extendió hasta entrada la década de 1930 y en la que participaron nuestros abuelos e incluso nuestros padres.



Perdón por la digresión, pero capturamos que el gobierno de López Obrador ha hecho ahorros en este año (periodo del Informe) por 1.3 billones de pesos, relacionados con ’compras y contratos’. Preguntaríamos que este dinero, que es más de la sexta parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, ¿dónde está o quién lo resguarda? Se sabe que cada año se distribuyen menos recursos para los diferentes programas de apoyo productivo, sobre todo de alimentos.



Precisamente en el tema de los alimentos para todos, se ha dejado de atender entre las prioridades la alimentación del pueblo, ese que presenta niveles de desnutrición en más del 50 por ciento y que padece enfermedades endémicas. Por desgracia, ha sido el más atacado por la pandemia de Covis-19.



Hay que señalar que el Segundo Informe de Gobierno es un relato de lo bien que se ha comportado el Gabinete con eso que llaman la ’4ª. Transformación’. Nadie sabe si es una teoría política de corte socialista o comunista. No, pero nada de ideología; sólo el ’combate a la corrupción’ y que los malos para el gobierno son los conservadores y neoliberales. Hasta parece lenguaje de tiempos de Don Benito Juárez, con la diferencia de que el Presidente Juárez ’tuvo los tamaños’ para ordenar el fusilamiento del invasor. Por eso ahora tenemos al México Independiente y es nuestra Patria.



Nuevamente perdón por el desvío, pero también en el Segundo Informe dice el presidente López Obrador que México será autosuficiente y dejará de importar gasolinas en 2023. Sí, está bien, pero para la mayoría de mexicanos que no contamos con automóvil, pues da lo mismo que el actual gobierno se proponga modernizar 6 refinerías que hay en el país, y que, en su tierra natal, se construya una séptima, que es la refinería de ’Dos Bocas’. Para muchos esto no significa más que un ’polvorón’.



Durante su segundo informe de gobierno mencionó, que están en construcción 140 universidades públicas, sin decir la ubicación de las mismas, lo que se deduce que estos centros de educación solo existen en su imaginación.



Sin embargo, hay que ver la miseria en la que se encuentran miles de tabasqueños afectados por la reciente temporada de lluvias. Se trata de gente humilde que perdió sus pertenencias, sus cosechas, su ganado. Todo se lo llevó la corriente de los ríos que, en una primera instancia, se llenaron y desbordaron por la abundancia de lluvias.



Pero, lo más grave, que la decisión del gobierno de abrir las compuertas de las presas para desalojar los excedentes, dejó a campesinos y pueblos de las cuencas del Grijalva-Usumacinta y otros ríos que les acompañan, como el Samaria, en la vil pobreza a miles de connacionales, pueblos que tienen en su mayoría gente de la tercera edad, mujeres, hombres y niños. Un mes en medio de una gran laguna, que es todo Tabasco.



La generalidad de las cosechas de maíz, palma de aceite y, sobre todo, plantaciones de plátano y cacao que estaban a punto de la cosecha, se perdieron en su totalidad. Esta información no cupo en el Segundo Informe del presidente de México.



Van dos años cumplidos de gobierno, sin que haya visos de que en el tercero mejoren las cosas. El Gabinete aún no se conforma y, un día después del Informe, se anuncia la renuncia del Coordinador Inversiones para Infraestructura de la Presidencia, el ingeniero agrónomo Alfonso Romo Garza, un biotecnológico de corazón, amigo cercano del doctor Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.