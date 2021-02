Lucha boxeador Héctor Aguirre por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio

• Afirma que el entrenador Carlos Duarte es pieza fundamental en su carrera deportiva.



Zinacantepec, Estado de México, .- Con el objetivo de conocer a las y los mexiquenses que tienen un camino trazado a los Juegos Olímpicos, este domingo en el programa Espíritu Deportivo, que transmite la Secretaría de Cultura y Turismo a través de sus redes sociales, presentó al boxeador del Estado de México, Héctor Octavio Aguirre Martínez, seleccionado nacional y quien participará en el Torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.



El púgil mexiquense platicó cómo inició dentro del deporte de los puños, a la edad de 12 años, así como de su trayecto a lo largo de este proceso que lo ha llevado a estar a las puertas de la justa más importante para los atletas amateur.



’Desde pequeño me metieron al deporte, antes de practicar boxeo, hice natación cinco o seis años, la dejé y entré de lleno al boxeo, mis primos y mis hermanos lo practicaban, yo entrenaba en el Deportivo ’Agustín Millán’ y cuando terminaba, iba a esperar a mi hermano, entonces por ahí empezó mi iniciativa en el boxeo’, detalló el atleta mexiquense.



’Lo mejor que me ha dado el deporte es representar a México, nunca me imaginé llegar tan lejos en este deporte, tengo la dicha de representar a México en varias ocasiones y es lo que me da gusto que la gente que crea en mí, que no sólo sea conocido aquí, sino que todo el trabajo se vea reflejado’, agregó el pugilista.



Durante este proceso, Aguirre no ha estado solo, desde el inicio ha contado con el respaldo del entrenador mexiquense, de origen cubano, Carlos Duarte Contreras, quien ha sido un pilar fundamental dentro de su carrera deportiva para que alcance sus diferentes objetivos.



’Es un orgullo, lo conozco casi desde que llegó a México, empezamos a entrenar en Zinacantepec, no teníamos costales ni ring, él nos formó, todo se lo debemos a él, tiene muchos logros como entrenador estatal.



’Es una gran persona, siempre se lo decimos, mis hermanos, mis papás, no es sólo nuestro entrenador, es parte de nuestra familia, no podemos estar en mejores manos, tanto en el boxeo amateur como de profesionales’, afirmó Aguirre.



Como parte de su formación personal, Héctor está por titularse de la Licenciatura en Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).



’Yo le agradezco mucho a mi familia y a mi entrenador, siempre desde que llegábamos a entrenar con él hace 11 años, nos decía que no podíamos ir mal en la escuela y bien en el deporte, teníamos que ir bien en ambas cosas’, concluyó el boxeador mexiquense.