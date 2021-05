Lucharemos por un Texcoco donde todos vivan bien y no sólo unos cuantos: Marta Maíz Ochoa

La candidata a la presidencia municipal por el PRD, Guadalupe Martha Maíz se comprometió a brindar mayor seguridad al municipio de Texcoco, que no se tolerara ningún abuso por parte de las autoridades dentro del municipio, así mismo se comprometió a tener una relación más estrecha con la ciudadanía cuando llegue a la presidencia municipal, por lo que exhorto a los texcocanos a que generen un verdadero cambio y por eso es de suma importancia su participación este próximo 6 junio. La candidata reafirmo que es importante que los ciudadanos colaboren con el proyecto que tienen para Texcoco, ya que se beneficiaran jóvenes, comerciantes, que ya es momento de terminar con el desempleo, también habrá apoyo para todas las mujeres texcocanas y finalmente enfatizo con el lema: ’Sufragio efectivo no reelección’ en donde todos vivan bien y no solo unos cuantos.