Luciano Velázquez Gómez candidato a la Presidencia Municipal de Tezontepec de Aldama

Luciano Velázquez Gómez

Transparencia y responsabilidad es mi compromiso de mejora para Tezontepec de Aldama Hidalgo



Luciano Velázquez Gómez de 59 años de edad y originario de la Localidad de Mangas, en Tezontepec de Aldama, Hidalgo, es candidato a la Presidencia Municipal, conocedor de las necesidades que aquejan a sus habitantes, toma la decisión de recorrer su territorio para escuchar las inquietudes de viva voz de los ciudadanos y así saber específicamente sus requerimientos, tiene la visión de un Tezontepec donde se mejoren las condiciones y calidad de vida de los mismos, sabe que no es fácil, sin embargo, dará lo mejor de sí, para marcar y hacer la diferencia.



Lo caracteriza el trabajo, su compromiso, la honestidad, su lealtad y el amor al pueblo, son sus principales valores y con los que comulga a diario, sabedor que, sin estos, es difícil dar el plus que se requiere para engrandecer a su natal Tezontepec, reconoce, que gracias al trabajo desempeñado y el compromiso que ha tenido para con su prójimo, le han enseñado que actuar con honestidad y lealtad, siempre trae como consecuencia excelentes resultados y verdaderas amistades.



Desea que su familia y cada uno de los ciudadanos de su municipio, disfruten de una mejor calidad de vida, qué se cuente con más y mejores fuentes de empleo, y que estos, estén bien remunerados, para lograr el bienestar común para todos.



’Desde joven, he tenido la convicción de luchar por los derechos del pueblo y como tal, estoy totalmente convencido que, en el partido del PRD, es la fuerza izquierdista que más ha trabajado por su pueblo’, situación por la cual Luciano Velázquez Gómez, desea seguir coadyuvando y trabajando mediante estas siglas partidistas.





Principales propuestas de campaña:



Agua para todos (renovación y ampliación de red de agua potable).

Seguridad pública, capacitación, equipamiento y ampliación de plantilla.

Salud, personal médico suficiente, atención a adicciones, jornadas de salud comunitarias.

Educación, gestionar universidad, mejorar instalaciones escolares, creación de dos CAIC.

Obras de infraestructura, ampliación de red de energía eléctrica, gestionar mercado municipal, continuidad a pavimentación de calles y drenajes sanitarios, culminar con instalaciones de seguridad pública.



Cultura, proveer bibliotecas municipales con equipos audio visuales y computo, creación del museo municipal, habilitación de talleres culturales.

Cuidado del medio ambiente, habilitar el nuevo relleno sanitario, campañas de reforestación, programas educativos sobre la cultura 4R.



Equidad de género, campañas de erradicación de la violencia de género, reconocimiento social a mujeres destacadas, incorporación de personal a la administración pública sin privilegios de género.

Dif municipal, programas de atención a grupos vulnerables, creación de foros para la integración familiar, talleres para la generación de autoempleo, fortalecer la alimentación y nutrición mediante desayunos fríos.



Finalizó enfatizando que la percepción de la ciudadanía es de entusiasmo, entrega y arropo, lo que, sin duda alguna, le da la confianza de que la ciudadanía misma, tomará la decisión correcta en estas elecciones, y con ello, el PRD logrará el triunfo en las urnas.