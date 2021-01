Ludwika Paleta se vuelve VIRAL al exhibir TREMENDO berrinche de su hija: VIDEO

La bella actriz, Ludwika Paleta se volvió viral al compartir unas historias en Instagram en donde evidenció a su pequeña hija Bárbara quien no podría dejar de llorar mientras su mamá se trataba de comunicarle a sus seguidores los detalles de la nueva producción que protagoniza.



En el video de aproximadamente un minuto que ella misma subió a su cuenta de Instagram, en donde se le puede ver mientras tomaba una taza de café y se veía que no todo iba como lo planeado, pues intentaba hablar con su hija, pero la pequeña solo movía la cabeza en negación.



La actriz que intentó avisar a sus seguidores que estaría haciendo varias entrevistas, se vio opacada por los llantos de su hija, incluso la tierna Bárbara, al ver que su mamá intentaba seguir con su video, comenzó a gritar más fuerte lo que provocó el desconcierto y la risa de Ludwika, quien sólo atinó a voltear a ver a alguien y decirle:



’Estamos en pleno berrinche, no mi corazoncita’. A partir de ese momento, la mujer de 42 años trató de continuar con su grabación y ya no quiso interactuar con la rabieta de la pequeña.



Al final, Ludwika pudo explicar que estaría en el programa de Paola Rojas y de Javier Poza para hablar del estreno de la serie ’Madre solo hay dos’ que se transmitirá a través de la plataforma de Netflix y que estará disponible a partir del próximo 20 de enero.



Proyecto en el que comparte protagónico con Paulina Goto. De hecho, en diciembre pasado, ambas mujeres se volvieron tendencia en redes sociales al compartir que estaban embarazadas, pero, sólo era parte de la estrategia de publicidad para dar a conocer este nuevo proyecto.