Luego de aparecer en un spot de la campaña de Trump haciendo referencia de logros del T-MEC entre los 3 países participantes, lo que nos une es un respeto y buena amistad: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 28, AGOSTO, 2020, 13:08 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera desde Reynosa, Tamaulipas, se dijo respetuoso de las decisiones del gobierno de Estados Unidos, luego de que ayer el mandatario mexicano apareció por unos segundos en el spot de campaña de Donald Trump, rumbo a la elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



El Mandatario federal señaló, no tengo opinión sobre eso porque no quiero meterme en esas cosas.



Ellos tienen campaña, yo quiero ser muy respetuoso de las decisiones que tome el pueblo estadunidense, lo que sí puedo decirles es que mantenemos una muy buena relación, es de amistad, de respeto, afirmó.



El Presidente destacó que durante su visita a la Casa Blanca se haya reconocido que en Estados Unidos hay 36 millones de mexicanos, "me gustó que se reconociera ese dato, yo di otro, yo hablé de 38 millones, pero hablar de 36 millones en la Casa Blanca de mexicanos, quienes nacieron allá o son de padres mexicanos, eso me dio gusto".



"Me dio mucho gusto que reconociera la aportación de nuestros paisanos migrantes al desarrollo de esa gran nación", comentó.



Agregó que actuará con "mucho respeto" en medio de las campañas presidenciales de Estados Unidos, "porque lo que pedimos es eso, que nos respete a los mexicanos".



El mensaje de campaña de Donald Trump dura cuatro minutos y medio, en donde López Obrador aparece por unos segundos a partir del minuto 01:48 para hacer referencia a los logros del mandatario estadunidense sobre la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



El 8 de julio, López Obrador se reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington D.C., para tratar, principalmente, el tema de la entrada en vigor del T-MEC.



El jefe del Ejecutivo, pidió a los ciudadanos de Reynosa, Tamaulipas, no asistir a la inauguración de obras para evitar grandes aglomeraciones debido a la pandemia de covid-19, "es muy riesgoso que se agrupe mucha gente por contagios".



"Yo quiero pedir a los ciudadanos de Reynosa que ahora que vamos a estar inaugurando obras en esta colonia nos permitan comunicarnos con ellos a través de los medios de comunicación.



Que se queden en sus domicilios y que puedan enterarse de las obras que se van a inaugurar y de los actos que se van a llevar a cabo.



"No podemos descuidarnos, tenemos que mantener la sana distancia y evitar contagios masivos, por el bien de todos.



El que llegue hoy es conserva, desde luego si quieren ir por encima de todos está la libertad, pero es un llamado de manera respetuosa", dijo.



GOBERNADOR DE TAMAULIPAS PIDE

RECIPROCIDAD EN RECURSOS



El gobernador de esta entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseveró que "la lucha contra la delincuencia organizada no es en contra de un grupo criminal, sino contra todos; las detenciones de delincuentes de todos los cárteles que operan en la entidad son prueba contundente; ningún grupo criminal posee patente para delinquir en Tamulipas".



Además, hizo un llamado al presidente a la reciprocidad con estados que aportan más recursos a la federación, "aspirar a la reciprocidad de la federación no es producto y no es capricho de un hombre ni de un gobierno, se trata de una exigencia que consideramos responsable y justa".



Es secretario de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que la incidencia delictiva en Tamaulipas se concentra en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo. También, indicó que todos los delitos de mayor incidencia "están yendo a la baja".



Francisco Javier García Cabeza de Vaca aseguró que "entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva", luego de las acusaciones de Emilio Lozoya de supuestos sobornos.



"Ahora resulta que uno tiene que estar desmintiendo



ORGANIZACIONES RECIBEN DINERO PARA

OPONERSE A TREN MAYA



El Presidnete acusó que existen organizaciones no gubernamentales que reciben dinero para oponerse a la construcción del Tren Maya, "me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Maya".



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afirmó que en la Guardia Nacional no hay elementos que "andan pidiendo su moche, su parte; aquí, como ha dicho el Presidente, no van a encontrar ni un García Luna ni un García Lunita".