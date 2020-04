Luego de la peor crisis —tsunami, terremoto y huracán político juntos—, en el Senado quedaron más amigos

Aclarado el origen y objetivo de los micrófonos encontrados en las oficinas de la bancada del PAN en el Senado, todos en esa parte del Legislativo pasaron de las mentadas y las amenazas, a los abrazos. Pero sobre todo a la recuperación de la confianza, y a dejar atrás la parálisis cameral para avanzar desde hoy a paso veloz en la tramitación de temas esenciales para el país.



Resulta que el escándalo que amenazó con llevar a PAN y Morena a una confrontación con los peores augurios, se desinfló para convertirse en un motivo de ratificación de amistades y confianzas entre coordinadores y grupos parlamentarios.



Hoy por los testimonios de Enrique Limón, ex director general de Recursos Materiales; Sergio Vázquez, ex responsable del área de Audio y Digitalización, quienes estaban en servicio en 2011 en el Senado, se sabe que se colocaron 61 micrófonos en prácticamente todas las oficinas senatoriales.



De esa siembra, se han recuperado 43 y están por rescatarse el resto. De todo lo anterior hay ya registro por parte de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero.



Pero la FGR no sólo ha documentado lo anterior, sino que, en esa Legislatura de 2010, la 61, estaban Ricardo Monreal entonces por el PRD; Gustavo Madero por el PAN y Dante Delgado por Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.



Es decir…



Sergio Vázquez –como antes en un video subido a Youtube lo había señalado el trabajador Roberto Patiño-, indicó que los micrófonos nunca fueron activados.



Con estos testimonios y luego de una larga reunión de trabajo la Junta de Coordinación Política presidida por Monreal emitió un pronunciamiento sobre la prevalencia de la prudencia, confianza y la buena fe entre los diferentes grupos parlamentarios para superar la crisis estallada el jueves anterior, que produjo la suspensión del trabajo legislativo.



Los miembros de la Jucopo reconocieron que fue Monreal, quien encabezó las largas sesiones con las distintas fracciones en busca de la recuperación de la armonía y las condiciones para proseguir con el trabajo en el Senado.



Y que junto al zacatecano trabajaron Xóchitl Gálvez y Gustavo Madero por el PAN; Manuel Añorve por el PRI; Raúl Bolaños Cacho por el Verde; Eduardo Ramírez y Lucy Meza por Morena; Geovanna Bañuelos por el PT; Miguel Ángel Mancera por el PRD y Dante Delgado por Movimiento Ciudadano, en la búsqueda de soluciones y acuerdos.



Instruyeron a Mauricio Farah, secretario general de Servicios Administrativos, a realizar una auditoría de equipos de cómputo a fin de garantizar que están limpios y que no son usados para el espionaje de ninguna forma. Adicionalmente se determinó instaurar un código de ética para que los asesores, colaboradores, secretarias y secretarios junto con los trabajadores de las senadoras y los senadores, no alimenten las redes sociales, agraviando a sus pares de otra bancada.



Por su parte la Dirección General de Administración entregará los planos de cómo estaban distribuidos en la sede senatorial de Reforma e Insurgentes los grupos parlamentarios entre los años 2011 y 2012, para definir cómo, cuántos y por qué fueron instalados esos micrófonos de la discordia y las dudas de hoy.



Una vez echados a andar estos acuerdos y con las explicaciones recibidas, ’que permitirán la transparencia y la confiabilidad en todas las áreas del Senado de la República’ se reiniciaron los trabajos legislativos normales en absoluta paz y calma.



Monreal y el resto de los senadores de las otras fracciones que lograron desentrañar el misterio de los micrófonos sembrados en el Senado, reconocieron que la presente legislatura ha vivido momentos difíciles, ’pero nunca se había enfrentado una crisis de tal envergadura, que llevó a la parálisis legislativa por varios días’.



Sin embargo, indicaron, ’lo más grave, fue que abrió la puerta a la duda’.



De ahí la importancia del ’trabajo de tejido fino de los representantes populares que integran la Junta de Coordinación Política, de los líderes partidistas y, particularmente de Monreal quien con la conducción de esta crisis se alcanzó la recuperación de la normalidad parlamentaria’.



Hay ’otros datos’: PAN



El panista Gustavo Madero advirtió que, al iniciar esta legislatura, su fracción mandó revisar sus oficinas y que la empresa contratada no encontró ningún micrófono. Por lo cual para los panistas persiste la duda inicial sobre el origen de los equipos encontrados.



’Quedan los compromisos establecidos, queda el exhorto a la Fiscalía para que concluya sus investigaciones; queda el compromiso de la Secretaría Administrativa de complementar los trabajos para identificar posibles micrófonos en otras áreas y limpiar el Senado de esas instalaciones y dar la garantía de la privacidad que requieren todos los senadores y todas las personas en este Senado de la República.



’Esos compromisos están signados, igual el avanzar en un código de ética para cuidar el ambiente y no caer en descalificaciones del trabajo de los senadores.



’Quiero complementar esto con la rueda de prensa que el Grupo Parlamentario hoy del PAN en el Senado tuvo sobre el informe de una auditoría que cuando entró, cuando iniciamos los trabajos en esta Legislatura se mandó hacer y que nos informa que no existían estos micrófonos.



’Aquí hay necesidad de aclarar qué es lo que está pasando para poder avanzar en esclarecer estos hechos, pero es necesario que el Senado recupere su dinámica de trabajo y no se afecten las sesiones, por lo que se continuarán por la vía administrativa, por la vía de la Fiscalía para que se aclaren todas estas dudas y, sobre todo, se restablezcan las condiciones que se requieren para que no exista ninguna duda de las instalaciones eléctricas, de informática de ninguna especie que puedan subsistir a esta fecha.



’Para esto, agradecemos mucho esta disposición y los compromisos que aquí se han asumido para su garantía’, concluyó Madero.



’No se hagan’ …



Luego de Madero, habló Dante Delgado quien recordó que en la 61 legislatura estaba también Madero y que en aquella legislatura fue cuando se colocaron los 61 micrófonos de los cuales se han recuperado 43.



’… tanto el senador Gustavo Madero, ustedes recordarán, que estuvo como presidente de la Mesa Directiva, nuestro amigo el senador Ricardo Monreal fue coordinador del grupo parlamentario, y un servidor también fue coordinador del grupo parlamentario cuando se inauguró este inmueble’.



Delgado no lo explicitó, pero sugirió que al ser Madero Presidente entonces de aquel Senado, seguro supo de la colocación de los 61 micrófonos en varias áreas del esa sede.



Monreal ya no profundizó en ese tema, de si los micrófonos son de aquel tiempo o de este, y sólo advirtió que cualquiera que sea la realidad, ’pronto tendremos el veredicto o la investigación, la carpeta de investigación de la Fiscalía’, que es la que cerrará la investigación. Por lo pronto, indicó, ’vamos a seguir trabajando y me parece muy bien todo, vamos caminando’.



Gómez Urrutia se ’engalla’



En una entrevista a El Universal, Napoleón Gómez Urrutia, líder nacional minero con muy importantes vínculos y compromisos con los más poderosos organismos sindicales internacionales, presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, sugirió que las grandes centrales empresariales e industriales de México podrían haber ’corrompido’ a senadores de la 4T alineándolos así a sus intereses anti outsourcing.



’A mí me preocupa que si por alguna circunstancia estas presiones de fuera se impusieran, sería un elemento desde dentro de la Cuarta Transformación del Poder Legislativo, que estaría minando al proyecto de cambio que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido al país’.



¿Estará apuntando a Ricardo Monreal? ¿Escalará esta confrontación?



