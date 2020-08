Luego de las denuncias que hizo Lozoya de manera formal en contra Peña Nieto y Luis Videgaray, deben comparecer ante la justicia: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera, recordó la convocatoria a los servidores públicos del gobierno federal para que todos los días a las 12:00 horas se lleve a cabo un homenaje a las víctimas de coronavirus y al personal médico que atiende la pandemia en México con un minuto de silencio seguido de aplausos.



"No ha sido aplicado por todo el gobierno y lo que queremos es que se lleve a cabo este homenaje en todas las oficinas públicas".



El presidente descartó que en México haya un rebrote de covid-19, creo que vamos bien, desde luego es una enfermedad terrible que produce mucho dolor, que le causa la muerte a muchas personas, pero de acuerdo al informe que tenemos está perdiendo fuerza, no tengo información de rebrotes, se ha ido abriendo poco a poco la economía, está saliendo la gente.



En el caso que se presentara tendríamos que actuar, pero afortunadamente no hay rebrotes.



DEBEN COMPARECER LOS IMPLICADOS

EN LA TRAMA DE CORRUPCION

El ejecutivo federal señaló que referente a la denuncia que hizo Emilio Lozoya, exjefe de Pemex entre 2012 y 2016 acusado de recibir sobornos de Odebrecht, en la que acusó de manera formal a Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de participar en la trama de corrupción, como reveló La Fiscalía General de la República (FGR).

Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tendrán que comparecer ante la Justicia tras la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que los implica en el caso de Odebrecht, afirmó.

"Implica que sean llamados a comparecer, que declaren, los dos expresidentes, entre otros servidores públicos, o sea, tienen que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados".

Lozoya aseveró que ambos le ordenaron usar 100 millones de pesos (4,4 millones de dólares) de los sobornos en la campaña electoral de 2012 y después, ya en el Gobierno, destinar 120 millones de pesos (5,3 millones de dólares) para comprar el voto de cinco senadores y un diputado en la reforma energética de 2013.

Además, Lozoya apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht.

La Fiscalía indicó que existen cuatro testigos, recibos y un vídeo.

El presidente dijo, "es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción, estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes". argumentó el mandatario.

Lozoya, director durante parte del sexenio de Peña Nieto (2012-2018) es el primer exfuncionario mexicano en declarar por el caso de Odebrecht, por lo que ha sacudido la política nacional desde su extradición de España el 17 de julio.

Aunque afronta cargos de cohecho, asociación delictiva y lavado de dinero, el presidente López Obrador ha pedido tratarlo como testigo "protegido" o "colaborador" para que revele los nombres y el monto de los políticos que recibieron sobornos, en particular de los involucrados en la aprobación de la reforma energética.

Sin embargo, el Mandatario reiteró su "postura política" de que es necesaria una consulta pública para juzgar a los expresidentes.

"Hay quienes dicen cárcel, aunque sea un año pero cárcel, yo digo que lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública", insistió.

Aun así, aseguró que él no obstaculizará el proceso judicial al recalcar que la Fiscalía es autónoma.

"No puedo convertirme en encubridor, en cómplice, yo doy mi opinión, creo que lo mejor es que se conozca todo, que la gente sepa qué sucedió y que la gente decida", dijo.



´CACHITOS´ DE RIFA DEL AVION QUE NO SE VENDAN SE DESTINAN AL SECTOR SALUD



El presidente dio a conocer que los ’cachitos’ para la rifa del avión presidencial que no se vendan se destinarán al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Mientras que el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, detalló que los lunes y jueves se realizan los ejercicios para el sorteo que será el 15 de septiembre a las 16:00 horas, "van a ser más de 25 jóvenes que nos van a ayudar a cantar los números premiados".



Agregó que hasta el 11 de agosto se han vendido 2 millones 24 mil ’cachitos’, lo que equivale a 33.73 por ciento del total disponible con un ingreso de mil 012 millones de pesos.



"Qué se haría en caso de que no se vendieran todos, quiénes serían los dueños; se está pensando que sea el Insabi, a salud, que se quede con los boletos que no se vendan, para que tengan la posibilidad de que si salen premiados, pues ellos mismos obtengan los beneficios", afirmó el Presidente.



VOY CON GOBERNADORES EL MIERCOLES

VAMOS A DIALOGAR Y BUSCAR OPCIONES



El Presidente reiteró que el miércoles se reunirá con gobernadores en San Luis Potosí; sin embargo, aclaró que todavía no se define la agenda de temas a tratar, pero aseguró que "no vamos a pelear, si no a qué voy, vamos a dialogar y a buscar opciones, alternativas, a los problemas en beneficio de la gente".

"O sea, no vayan a crear ustedes muchas expectativas que va a haber un encontronazo, no va a ser así, es un diálogo constructivo; entonces va a ser el miércoles y se está haciendo la agenda de manera conjunta", añadió.



PREVIO AL SEGUNDO INFORME PESE A ADVERSIDADES ME SIENTO SATISFECHO



Previo a su segundo Informe de Gobierno, López Obrador aseguró que se siente satisfecho, pese a adversidades, "vamos a informar el 1 de septiembre de todo lo que hemos avanzado, me siento satisfecho a pesar de las adversidades porque lo del coronavirus vino a afcetarnos; sin embargo vamos saliendo".