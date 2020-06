Luego del sismo de magnitud 7.5 que esta mañana sacudió CDMX y a varios estados el Mandatario reportó que hasta el momento no hay daños

Luego del sismo de magnitud 7.5 que esta mañana sacudió varios estados, incluida la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta ahora no se han reportado daños por el temblor con epicentro en Crucecitas, Oaxaca.

’Estoy hablando con David León de Protección Civil, me está reportando que es un sismo fuerte de 7.5 de magnitud el epicentro en Oaxaca, 23 kilómetros al sur de Crucecitas, Oaxaca, por Huatulco’, explicó el mandatario en un video compartido en su cuenta de Twitter.



Mientras sostenía una llamada con el coordinador nacional de Protección Civil, el Presidente detalló que ’hasta ahora no nos han reportado daños’ pero que ’falta comunicación con Oaxaca’, epicentro del sismo.



’Todo el mundo afuera para estar a salvo ante cualquier replica, vamos a estar informando y mantener la calma’, puntualizó el mandatario.



En el video, se ve que López Obrador se resguardó en el patio central de Palacio Nacional, donde se realizan los eventos y ceremonias protocolarias y es además una de las zonas de seguridad de Palacio Nacional en caso de un sismo.



En un segundo video, el mandatario confirmó que ya se tiene información de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Estado de México, Morelos y la capital y en en ninguno de los sitios hay reporte de pérdidas materiales.



En la grabación, el Presidente aparece flanqueado por los secretarios de seguridad, Alfonso Durazo; defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval y Marina, Rafael Ojeda.



’Afortunadamente no tenemos daños, de todas maneras vamos a seguir llamando a que se actúe con precaución por réplicas y que nos cuidemos todos, sin angustiarnos, sin desesperación’, afirmó.



López Obrador recordó que el año pasado el sismo de mayor magnitud fue de 6.5.