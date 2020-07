Lugarteniente colombiano de ’El Mencho’ conocido como ’La Firma’, autor del atentado contra OGH

MÉXICO.- 6 julio 2020. (The Wasingthon Post) Un colombiano apodado ’La Firma’ y de todas las confianzas de Nemesio Oseguera, alias ’El Mencho’, es el autor intelectual del ataque contra el Secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch.



Carlos Andrés Rivera Varela es miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dice un texto de Omar Sánchez de Tagle publicado en The Washington Post. El periodista es Jefe de Información Televisa.y colabora para Grupo Fórmula.



Informes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) revelaron que ’La Firma’ no sólo tendría la aprobación de Nemesio Oseguera, sino también del segundo al mando del cártel, Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ’El Sapo’, se expone en la columna de opinión publicada en TWP.



Según las investigaciones que constan en el expediente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), a las que tuvo acceso el reportero, Rivera Varela es jefe de plaza en Vallarta, Jalisco. Sin embargo, ha incrementado su presencia en otros estados.



A pesar de que en más de una ocasión ha intentado controlar en la capital del país, sus operaciones han fallado ya que otras organizaciones delictivas no quieren unirse al CJNG porque éstos ’han roto el pacto entre las organizaciones criminales de no pelear la capital como plaza y no cometer actos de violencia que los pongan en la mira’.