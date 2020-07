Luis Cervantes tiene gran trayectoria en la industria musical

Espera sacar un disco con obras de su autoría.



Toluca, Estado de México, 10 de julio de 2020. Como parte de la plantilla docente de alto nivel con la que cuenta el Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM), destaca el guitarrista, compositor, arreglista, productor y docente Luis Octavio Cervantes, quien posee una trayectoria de más de 30 años en la industria de la música en México.



’Mi gusto por la música inició desde muy temprana edad, desde que tengo uso de razón, en casa se oía música de todo tipo, desde música popular, radio, hasta ópera y música clásica, estuve expuesto a todo tipo de música desde niño, pero a los cinco años me metieron a clases de piano, que no me gustaban tanto, pero a los 10 años empecé a interesarme en la guitarra por un tío’, destacó el maestro.



En sus inicios, Cervantes empezó su preparación musical de manera autodidacta, teniendo como maestros los discos que tenía a su alcance, lo que le permitió tocar en grupos de rock, inclinándose por el rock progresivo, cuyo género le atraía en ese momento.



Aunado a esto, el guitarrista realizó estudios en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM, posteriormente viajó a Estados Unidos a realizar un curso en el ’Guitar Institute Technology’ de Los Ángeles, donde tuvo la oportunidad de tomar clases particulares con el músico Joe Diorio, quien le brindó instrucción en la guitarra de jazz.



En cuanto a su ingreso al COMEM, indicó que fue por incitativa del maestro Lazlo Frater, quien inició el taller de jazz en la Ciudad de Toluca y en el Conservatorio, en un primer momento fue contratado por un mes a prueba y logró quedarse por seis años en una primera etapa.



’En ese taller iniciamos muy modestamente teníamos cuatro horas a la semana y muchos que ahora son maestros en el área de Jazz del Conservatorio fueron fundadores de ese taller, fue en el año 2003 que inicia la carrera técnica de Jazz y fui coordinador hasta 2010, después la maestra Carmen Fuerte tomó la coordinación y ahora está el maestro Pedro Galindo como coordinador de la carrera’, destacó.



Acerca del talento jazzista en la entidad mexiquense, se dijo contento de que egresen nuevas generaciones del Conservatorio con gran nivel y talento, pues es gratificante ver el crecimiento de dicho género y a alumnas y alumnos ir al extranjero.



’Hay pocas escuelas de jazz en el país y somos de las más jóvenes, pero el nivel de nuestros alumnos es muy bueno, es un nivel alto, esto se ha logrado con mucho esfuerzo y también con el apoyo de las autoridades del Conservatorio, eso me llena de orgullo’, agregó.



Actualmente, el maestro imparte las materias de Ensamble y Guitarra Eléctrica en el COMEM, sin embargo, las dificultades durante el confinamiento no se han hecho esperar, por lo que el dinamismo de las y los alumnos ha hecho que se sirvan de video y plataformas digitales para seguir trabajando.



Finalmente, el también fundador de diferentes agrupaciones dentro del jazz como ¿Dónde está Fred?, indicó que por ahora continúa mejorando en su instrumento y componiendo con el objetivo de sacar algún disco de música propia.