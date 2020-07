Luis Fernando Tena, entrenador de Chivas, da positivo a covid-19

+Se encuentra con buen estado de ánimo y esperamos su regreso lo más pronto posible’, expresó el club Guadalajara en comunicado



+ Pese a contagios, iniciará Liga MX el 24 de julio, confirma sector Salud del Gobierno Federal



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Incesantes, casos con coronavirus en Liga Mx. Club Guadalajara informó este miércoles que el entrenador Luis Fernando Tena dio positivo a Covid-19. Sin embargo, Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud federal, ratificó que el balompié local seguirá con lo planeado: iniciar torneo el próximo 24 de julio, aunque haya jugadores infectados –cuya cifra ronda los 80 de febrero a la fecha, mujeres incluidas–.



En un comunicado, el club tapatío –uno de los más populares del balompié local, con América, Pumas y Cruz Azul– detalló que ha realizado 52 pruebas de detección del letal virus a jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo. Apenas, hace unas horas, la Federación Mexicana de Futbol había informado de siete árbitros contagiados.



En México, hasta ayer, 14 de julio de 2020, estas con las cifras oficiales: 311 mil 486 casos confirmados acumulados, 29 mil 329 confirmados activos, 80 mil 721 sospechosos acumulados, 36 mil 327 defunciones, 363 mil 930 negativos y 193 mil 976 personas recuperadas.



De acuerdo con la institución rojiblanca, el estraga, 62 años de edad, bicampeón del futbol mexicano –Cruz Azul y Morelia, ahora Mazatlán FC–, medalla de oro como DT del Tri, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tras vencer a Brasil, divulgó su contagio.



’A diferencia de ocasiones anteriores, hoy la institución hace público el nombre de nuestro integrante afectado porque él estuvo de acuerdo en hacerlo y más adelante compartiremos su mensaje vía redes sociales’, explicó el equipo.



Las Chivas señalaron que el entrenador de los rojiblancos seguirá varios cuidados que serán brindados por parte de la institución: aislamiento y doble prueba negativa (con 48 hrs de diferencia). Monitoreo de signos vitales (temperatura, saturación de oxígeno, etc). Activar tratamiento correspondiente en caso de que aparezca fiebre, dolor u otros síntomas. Vigilancia telefónica de parte del médico del club y cuerpo directivo.



’!Nuestro Director Técnico se encuentra con buen estado de ánimo y esperamos su regreso lo más pronto posible’, agregó el equipo.



Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el equipo publicó un mensaje de apoyo, en el cual los aficionados se volcaron para mostrar su cariño por el estratega:



’¡Mucha fuerza, profesor! Lo esperamos pronto de vuelta’, escribió el equipo, mensaje que recibió respuestas como ’Fuerza, Flaquito Tena. ¡Ánimo!’ o ’Fuerza, profe, espero verlo de regreso pronto’.



La Liga MX también se pronunció al respecto de esta situación, aunque únicamente publicó un comunicado en donde informaba del caso positivo en Chivas, pero no mencionó detalle alguno sobre si se suspendería el partido de semifinal contra América de la Copa por México.



Éste es el segundo miembro del club que da positivo a una prueba de Covid-19, el primero, un jugador, se detectó a mediados del mes de mayo y en ese entonces también se informó que se trataba de un caso asintomático.



De la misma manera que en el caso de Tena, la directiva y cuerpo médico activaron los protocolos correspondientes para evitar más contagios.



Aunque el Rebaño Sagrado no puntualizó detalles acerca de dónde podría haberse contagiado el director técnico. En la última jornada de la Copa por México, Chivas se enfrentó a Mazatlán FC, equipo que días antes del encuentro había confirmado dos casos positivos en su plantilla y uno más en el staff.



El encuentro contra América se jugará este jueves 16 de julio en el Estadio Olímpico Universitario de la capital del país, a las 21:00 horas.



La otra llave que definirá al primer finalista del torneo la disputarán Cruz Azul y Tigres en las mismas instalaciones este miércoles 15 de julio. Partido considerado el clásico del futbol nacional.



Podría haber público



Hace unos días, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó la fecha de inicio del siguiente certamen, será el 24 de julio, por lo mismo, distintos clubes mexicanos han comenzado a realizar las pruebas de Covid-19 a sus jugadores, poco a poco llegan los reportes de los clubes.



La mayoría presenta casos asintomáticos, como aún no se sabe si este tipo de personas pueden contagiar a alguien más, se les sugiere resguardarse 40 días en su hogar y después volverse a hacer el test para saber si aún tienen el virus o no.



A pesar de lo anterior, el Apertura 2020 no cambiará su fecha de inicio, confirmó Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, en conferencia de prensa:



«Sigue siendo el 24 de julio y están revisando a jugadores y si alguno sale con una prueba positiva, esa persona será aislada y el torneo iniciará con otros jugadores.’



En otra participación mediante un vídeo en redes sociales para Telediario, Cortés comentó que la afición podría retornar a los estadios para los meses de septiembre u octubre. Y dependerá del semáforo epidemiológico –rojo, amartillo o verde– de cada estado, además de que la Liga MX y los clubes lo avalen.



«Estaremos, probablemente, ya desde septiembre pudiendo ir a ver a nuestros equipos a los estadios dependiendo del nivel en que se encuentre nuestro estado. Si en Jalisco apenas va subiendo la curva seguramente primero podemos verlos acá en el (estadio) Azteca (Ciudad de México) ya con público. También depende de los equipos», expresó.



Por último, el funcionario comentó que el que una plaza presente público y otra no, podría ser una desventaja, debido a que la afición representa una presión o motivación extra para los futbolistas.



«El público juega un factor importante. Que un equipo tenga la posibilidad de jugar con público y que otro equipo tenga que jugar a puerta cerrada. Para ellos puede representar una desventaja y no sé si vaya a tomar la decisión de jugar a puerta cerrada hasta que todos puedan tener al menos un aforo reducido», consideró.



(Con información de Reporteindigo.com, Ifobae.com y mexico.as.com)