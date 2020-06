Luis Walton es el líder para Guerrero 2021: Sugía

’No es de mi interés figurar en alguna boleta electoral’, expresó contundente el diputado local por Movimiento Ciudadano (MC) Arturo López Sugía, e incluso –dijo- ’renunciaría a MC para apoyar de lleno a Walton Aburto, si obtiene la candidatura al gobierno de Guerrero’.



No obstante que se considera el militante número uno de MC, López Sugía, dejó en claro que esperará los tiempos, recalcó que es de su interés la construcción de un mejor Guerrero para los guerrerenses, porque tiene la firme convicción de apoyar a los ciudadanos desde la trinchera que se encuentre.



Recalcó que si existiera una coyuntura manifiesta y sigue siendo poder útil para el partido lo haría desde las filas de MC, ya que resaltó que tiene una gran cercanía con el Coordinador Nacional Luis Donaldo Colosio.



A regañadientes el legislador puntualizó que en determinado momento, hay que dar certeza, y si se tiene que marcar distancia para trascender y apoyar a Luis Walton, lo haría.



Respecto al rezago legislativo que mantiene en la congeladora varias inicitivas, propuestas y puntos de acuerdo en beneficio de los guerrerenses, López Sugia, señaló que obedece a la polarización política de los distintos grupos parlamentarios al interior del Congreso del estado, impide avanzar en el tema legislativo.



Entrevistado en video conferencia con reporteros que integran el Pool de Prensa ’Guerrero en Redes’, el diputado naranja reconoció que hay varias iniciativas en la ’congeladora de las comisiones, obedece que los grupos mayoritarios en el Recinto Legislativo, como Morena, PRI y PRD, ’le andan cuidando el bolsillo al ejecutivo, cuando ese dinero es de los ciudadanos’ y los diputados es al pueblo al que deben cuidar.



Lamentó que la lucha por el poder de los grupos parlamentarios, hace olvidar que el pueblo los eligió, y ’valiendoles gorro’ dejan al pueblo en medio de la discusión, por lo que hizo un llamado a la reflexión de los actores políticos al interior del congreso, ’puesto que si estamos ahí es porque el ciudadano así lo decidió’.



’No se trata de salir corriendo a los medios a repartir culpas y venderle ideas a los ciudadanos que no son, sino de hacer iniciativas que beneficien al pueblo y para ello puso el ejemplo de su iniciativa del Seguro de desempleo’, misma que fue rechazada por los legisladores morenistas y priistas, argumentando que estaba mal redactada.



Añadió que en esta polarización hay coyunturas en donde no hay cabida para la madurez de los diputados, ’hoy la Cuarta Transformación ha dado la posibilidad de disentir y esto ha abierto una ruta, sin embargo como representantes únicos (como es el caso de la diputada panista y la de él mismo), están obligados a dar la batalla desde la oposición’.



Al ser cuestionado de si percibía un avasallamiento por parte de los grupos partidistas mayoritarios al interior del Congreso, López Sugía refirió que no lo ve así, sin embargo, ve ’una nueva normalidad’ en el legislativo que impide un actuar libre de los legisladores.



El Congresista de Movimiento Ciudadano sentenció que se ’debe coordinar el cerebro con el dedo, votar a conciencia y sumarse hoy en lugar de señalar más y justificarnos, porque esa polarización que se provoca permite poco en el avance legislativo’.