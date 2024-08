TOLUCA, Estado de México.- La Cineteca Mexiquense, espacio que acerca a la población al séptimo arte, en esta ocasión abrió sus puertas para darle la bienvenida a Luis Felipe Tovar, uno de los actores mexicanos más reconocidos.



Este encuentro inició con la proyección de la película ’Bienvenido Welcome’, dirigida por Gabriel Retes, en la que se narran dos historias entrelazadas que se desarrollan en el transcurso del mismo día en Acapulco.



Posteriormente el actor participó en un conversatorio donde dialogó con las y los asistentes sobre su visión en cuanto a las mejoras del cine mexicano, lo que representa una esperanza para las nuevas generaciones que sueñan con dedicarse a la actuación.



Además, compartió sus anécdotas durante la grabación del filme, junto a actores como Gabriel Retes, Lourdes Elizarrarás y Jesse Borrego.



’Ver esta película me genera una enorme nostalgia porque muchos de los que participaron en ella ya no están con nosotros, empezando por el director, un gran personaje, un gran ser humano al que quise mucho y quien prácticamente me llevó al cine. Esta película fue un regalo, porque estaba un poco deprimido y aquí sigue después de 30 años, haciendo reír a la gente’, expresó el actor.



Luis Felipe Tovar destacó la importancia de tener un espacio como la Cineteca Mexiquense, pues es una oportunidad perfecta para acercar a las y los jóvenes a la cultura, al cine de buena calidad y con precios accesibles.



Para las personas interesadas en participar en las próximas actividades que ofrece este Centro de Artes Visuales, se recomienda seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo como @CulturaEdomex y las de la Cineteca Mexiquense como @CinetecaEdomex.