Lunes próximo primera reunión en la que se evaluará la primera propuesta de reapertura para el regreso a la normalidad, en lo económico, social y educativo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el plan nacional para recuperar la normalidad económica, educativa y social en México se dará a conocer a más tardar el próximo jueves.



Así lo señaló en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional.



El Mandatario destacó, que el próximo lunes se tendrá una reunión en la que se evaluará la primera propuesta de reapertura económica del país tras la contingencia por Covid-19.



Así mismo informó que ’ya se conformó un grupo donde está la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público’.

Se está haciendo un trabajo conjunto, van a tener una primera propuesta el lunes para el regreso a la normalidad económica, social, cultural y educativa.

El titular del Ejecutivo también detalló que el lunes me van a presentar una propuesta inicial y nosotros queremos darla a conocer a los mexicanos el miércoles o jueves’.

Explicó, que cada área de gobierno realiza análisis con expertos y especialistas de otros países para tomar en cuenta las experiencias internacionales en la reapertura económica, y así, adecuar la estrategia a la realidad mexicana.



Además, señaló que la Secretaría de Salud será la encargada de vigilar que estas medidas no pongan en riesgo a la población o aumenten las posibilidades de un rebrote de la enfermedad.



’Se está consultando, el secretario de Educación está hablando con maestros, especialistas, todos consultando. La secretaria de Economía tiene consulta con empresarios, con sus homólogos, funcionarios de Estados Unidos y Canadá, participa la Secretaría del Trabajo, es un grupo y se va a hacer una propuesta’, comentó.



El presidente mencionó que, de manera muy especial, se tiene que vigilar el regreso a clases para cuidar a los estudiantes de México, por lo que se están recogiendo experiencias de otros países.



El presidente refirió, con la ayuda de la Defensa Nacional, se busca terminar los hospitales que fueron abandonados en el sexenio pasado, sobre todo los que ya estaban muy avanzados, el objetivo es para atender a pacientes de Covid-19.



NO HAY DESVÍOS DE EQUIPOS Y MEDICAMENTOS



El Ejecutivo federal precisó, que no se han registrado desvíos de equipos y medicamentos, en los hospitales de la Ciudad de México y en los estados de la República, pero indicó que recientemente la Guardia Nacional detuvo a malechores tratando de robar ventiladores que son para el servicio médico.