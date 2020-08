LUTO NACIONAL EN MÉXICO

* LA PANDEMIA EN MÉXICO SE CONVIRTIÓ EN DESASTRE NACIONAL AL LLEGAR A MÁS DE 60 MIL MUERTOS.



Al parecer al Presidente de México ’ ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ’ no les interesa qué nuestro país se encuentre en ’ TERCER LUGAR EN EL MUNDO DE MUERTOS POR COVID ’ y México también ocupe el Séptimo Lugar en el mundo de Contagios activos,hoy nuestro país tiene actualmente:



++60 MIL 264 MUERTOS ,MÉXICO SUPERA ’ ESCENARIO CATASTRÓFICO DEL COVID ’.



* TIENE 592 MIL PERSONAS CONTAGIADAS.



LA OMS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS SANITARIAS SEÑALA QUÉ L A ESCALA DE LA PANDEMIA FUE SUBESTIMADA POR EL GOBIERNO DE MÉXICO,ESTO SE DEBE POR EL BAJO NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADA EN EL PAÍS



Los Test (# PCR SON LIMITADOS ÚNICAMENTE LE TOMAN LA MUESTRA A 3 POR CADA 100 MIL PERSONAS POR DÍA), estos lo señaló en rueda de prensa el encargado la Emergencia Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS ) Michael Ryan,que señala qué el Porcentaje de Pruebas dan Positivo ,en México supera el 50% esto es porqué la gente no está bien diagnosticada ,se le diagnostica muy tarde,es necesario aplicar más pruebas,el encargado de la Emergencia Sanitaria en el Mundo ’ MICHAEL RYAN ’ señala qué la clase pobre en México y principalmente en los ’ LOS PUEBLOS INDÍGENAS ’ tienen el riesgo 5 veces más probabilidades de perder la vida ya qué son los más vulnerables.



+ LA INRESPONSABILIDAD DE AMLO Y HUGO LÓPEZ GATELL las defunciones y contagios REBASARON las ’ ESTADÍSTICAS CATASTRÓFICOS poniendo en riesgo la vida de las familias mexicanas en todo el país,dónde lamentablemente las gentes se están muriendo en sus domicilios abandonados a sus suertes sin el apoyo de ningún gobierno.



Las muertes y los contagios qué se registran en todo el país,no les interesa al gobierno Federal,el sigue haciendo campañas preocupados para no perder las candidaturas de los Diputados Federales y las Gobernaturas dónde gobierna el Pan,por eso le brinda toda la impunidad y protección a Emilio Lozoya ’ UN DELINCUENTE CONFESÓ QUÉ DESTRUYÓ LAS EMPRESAS PETROLERAS LOGRANDO ALMACENAR MILLONES DE DÓLARES QUÉ AL PARECER UNA PARTE LO UTILIZARÁ PARA APOYAR A MORENA EN LA ELECCIÓN DEL 2021 y ASÍ SALIR ILESO COMO UNA BLANCA PALOMITA YA QUÉ AMLO LO PURIFICARÁ y LOZOYA SU MISIÓN ES ENTREGAR LOS VIDEOS DE LOS MOCHES COMO DISTRACTOR Y UN CIRCO MONTADO POR ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y UTILIZARLO COMO UNA CAMPAÑA MEDIÁTICA PARA DARLE A SUS SEGUIDORES PAN Y CIRCO Y DECIR QUÉ EL GOBIERNO NEOLIBERAL SON LOS MÁS CORRUPTOS .



El acuerdo con Emilio Lozoya es qué el señale a los políticos enemigos del actual gobierno inventándole cualquier cosa la idea qué aparezca en su declaración AUNQUE LEGALMENTE Ya haya preinscrito,lo importante es hacer el escándalo mediático.



El Gobierno Federal minimizó la pandemia,existe negligencia de las autoridades responsables de cuidar la salud de los mexicanos por eso ’ MÉXICO HOY SE ENCUENTRA DE LUTO POR EL DESASTRE NACIONAL CON MÁS DE 60 MIL MUERTOS y CASI 600 MIL PERSONAS CONTAGIADOS ’. Donde diariamente en Mexico fallecen en forma diarias más de 600 personas y se contagian más de 6 mil 500 personas,pero lamentablemente el Presidente de la República está más preocupado haciendo política qué buscar una verdadera estrategia para mitigar el contagio en todo el país que hoy se encuentra de Luto al rebasar las cifras contemplando por Hugo López GATELL que anunció qué al llegar 60 mil muertos ya sería una Catástrofe.



DESGRACIADAMENTE AMLO EN DOS AÑOS LE HA QUEDADO A DEBER A LOS MEXICANOS,SON DIS AÑOS DE FRACASOS :



* FRACASO ECONÓMICO .



* FRACASO EN LA MITIGACIÓN DEL VIRUS.



* EL DESEMPLEO SIGUE CRECIENDO EN FORMA ALARMANTE .



*EN PLENA PANDEMIA DESMANTELÓ EL SECTOR SALUD,FALTA DE INSUMO,DE EQUIPO Y MEDICAMENTOS.



* DE ACUERDO AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL EL PORCENTAJE DE POBREZA CRECIÓ Y LO MISMO DEL DESEMPLEO .



* EL CORONAVIRUS LE LLEGÓ A AMLO COMO ANILLO AL DEDO ,PERO TAMBIÉN SIRVIÓ PARA QUÉ SU IMAGEN SE DESPLOMARÁ ,LOS 30 MILLONES QUÉ LE BRINDARON EL APOYO MÁS DEL 50% SE SIENTEN DECEPCIONADOS.