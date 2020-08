Macho....Menos. El otro virus

Mal de muchos....

La conocí en mi estudio, a Violeta, una joven mujer de 20 años, recién casada y aferrada a que su marido cambiara.- Ernesto.- Me decía.- Son demasiados problemas, no lo soporto, nomás de verlo, me pongo de malas, me da café cargado.- ¿Lo amas?.- Le pregunte.- La verdad no sé, lo odio, odio la manera en cómo me trata, su forma de ser, el cómo me habla y me hace sentir mal, sentirme que la de la culpa del problema soy yo.- Si él fue el que me engaño Ernesto.- No fui yo.- me dice que estoy muy gorda, que no me arreglo, me echa en cara a mi familia, que tengo mamitis, que soy una fodonga, buena para nada, además de inútil, soy una mantenida, lo peor, es que todo lo que me dice, me lo creo, me deprimo y me hundo en mis problemas.- ¿Qué hago?.-



Árbol que nace torcido....

Un buen número de noviazgos atraviesan por una severa crisis, viven en pleno conflicto, fomentan, una relación, que en lugar de ser hermosa y placentera, es destructiva, por demás enfermiza, toxica y ambos caen en la rutina, se acostumbran al mal trato, al hostigamiento, a las agresiones y a la tensión neurótica que genera la codependencia, ellos, sin saberlo, cometen sendos errores cuyas consecuencias se reflejan en el fracaso total como pareja, al final, creyendo en el amor, caen en el enamoramiento,.- enamora-miento.- y esta relación de máscaras e hipocresías se revienta por lo más delgado, son muy frágiles los lazos donde sobresale la inmadurez, las mentiras, la mala comunicación, el no saber hablar, sobresale, la falta de respeto, el lenguaje con groserías y vulgar que en muchos casos se usa, hay un cumulo de patrones de conducta de ambos y de la familia, adicta a meterse en lo que no les importa, más los expertos asesores, amistades que mal aconsejan y al final, truenan como espárragos, lo lamentable, es que estos novios ficticios, se casan, forman un ’hogar’ por favor léase entre comillas y tarde que temprano, ya con hijos, dos o tres, deciden divorciarse y la historia de esta sociedad, se escribe con tinta sangre en los hogares disfuncionales, de ahí, nacen y se hacen los drogadictos, sicarios, corruptos, ineptos y surgen todos los virus que contaminan a la comunidad en general, hay, de cada diez matrimonios, siete divorcios, los hijos, repiten la escuela de los padres y por ende, también fracasan en sus relaciones de pareja y en este texto, que escribo, en dos partes, deseo aportar mi propia experiencia, mis conocimientos y trabajos de investigación, no soy psicólogo, ni psiquiatra, soy un periodista que se ha especializado en las emociones y un enfermo alcohólico y adicto en recuperación que da su testimonio de vida, aceptando y reconociendo sus defectos de carácter y amargas vivencias, solo por hoy, Gracias a Dios, superadas.-



Tanto tiene la culpa, el que mata la vaca como el que le amarra la pata

Un grave error que he cometido, es justificar mis conductas toxicas, un pretexto para todo, ver la espiga en el ojo ajeno, mas no la viga en el propio, busque con lupa los errores de mi mujer, se me dio con facilidad, siempre, encontrar el punto negro en la hoja blanca, me lave las manos y me creí arruinamiento lo que yo pensaba, sé que actuaba equivocadamente por mis egos, mi machismo y mi cultura, no aceptaba la rebanada del pastel que me correspondía y se, que es más fácil, culpar, echar en cara las fallas, los errores, que reconocer los propios, tengo un pensamiento toxico y en consecuencia, yo atraigo las malas vibras, soy un imán para captar las malas vibras de otros y fundirme en un crisol emocional, no se manejar mis emociones, no tengo una estructura y carezco de lo que se le llama inteligencia emocional. Soy él bebe eterno.- Inmaduro, hasta las cachas.- Ciego, sordo y mudo.-



El mejor negocio del mundo

Comprar a un macho típico mexicano, en lo que vale, un cacahuate, y venderlo en lo que él cree que vale.-

Una definición del machismo, es sentirse superior en todos los sentidos a la mujer, en creerse el dueño de la verdad y la razón, en sentirse merecedor, con derecho a insultar, denigrar, desprestigiar, intimidar, agredir, hostigar y desintegrar.- Machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social. El machismo tiene la idea que la mentalidad de que la mujer debe tener una actitud de sumisión hacia el hombre se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, con actitudes y comportamientos de menosprecio, control. En algunas ocasiones, se manifiesta en agresiones físicas y psicológicas y se conoce como violencia de género. El machismo es analizado en diferentes disciplinas como la Psicología y la Antropología. En sociedades patriarcales, la sociedad se organiza de tal manera que el hombre ejerce su poder sobre la mujer en distintos ámbitos (por ejemplo, en la política, la economía o la familia). Sin embargo, en las sociedades que no se consideran patriarcales también existe machismo y en función de la forma en que éste se manifiesta se habla en ocasiones de machismo encubierto.



Perfil del macho:

Soy, autoritario, manipulador, controlador, mentiroso, hipócrita, neurótico, mecha corta, egocéntrico, cerrado, de pésima comunicación, grosero, vulgar, agresivo, chantajista, inmaduro, inestable, bipolar, actor de primera línea, engañifa, vengativo, rencoroso, resentido, envidioso, criticón, chismoso, levanta falsos, hablo por hablar, hablo mal de todo el mundo, no cierro círculos, soy dependiente, tengo mamitis, no enfrento, evado, no tomo el toro por los cuernos, me justifico, soy, irresponsable, inestable, explosivo, celoso, compulsivo, alcohólico, adicto, maniaco depresivo.- ¿Conoces a alguien así?.- ¿Tú eres así?-



El novio macho

Primero que nada, hay que considerar al machismo, al hembrismo, contrario al machismo en la mujer, como una enfermedad emocional, el príncipe, es romántico, detallista, platicador, emotivo, alegre, ecuánime, es un pan de Dios, servicial, atento, respetuoso, cauteloso, con espíritu familiar, incluso, hogareño, pero este príncipe azul se convierte en sapo, se torna, numerativo, inestable, controlador, manipulador, se adueña de la situación y asume el control de la relación.- El valiente llega, hasta donde el cobarde lo permite.- Con los años, este noviazgo se hace toxico, establecen codependencia y se acostumbraban a vivir en el costal de perros y gatos, la violencia no es solo física, sino que se manifiesta de mil maneras, el agrede con pensamientos y acciones de control, agrede, intimida, ridiculiza y ve a su pareja, chiquita y orejona, un cero a la izquierda, ella, cae en un abismo profundo y negro, en un callejón sin salida, ni esperanza, el conflicto es profundo, no es un resfriado, estos niños, ahora de adultos, están severamente dañados y no habrá poder humano que los pueda rescatar, en el proceso, lo intentan con terapia, talleres y retiros espirales, pero nada da resultados, el problema es de raíz, es la enfermedad emocional que todos tenemos y no buscamos capacitación, ni orientación, información o guía, preferimos, refugiarnos en el consuelo de amigos o familiares para la toma de decisiones, muchos creen, que un clavo saca a otro clavo, después del fracaso de relación de pareja, se relacionan con otra persona más enferma que la anterior y así, se pueden pasar toda la vida viviendo la enfermedad emocional, sin saber por qué o el có