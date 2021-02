La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, identifica como ’Machuchón’ al que manda, a quien ordena, al jefe; es decir, al mandamás.



En México, algunos machuchones han sido presidentes de la república, o candidatos presidenciales.



Otros tratan de formar parte del Congreso de la Unión, ésta vez como diputados federales.



Entre quienes podrían asumir esa alta responsabilidad figuran los ex candidatos presidenciales Margarita Zavala y Gabriel Quadri.



Antiguos secretarios de Estado (Santiago Creel, Ildefonso Guajardo, Ana Teresa Aranda).



Ex gobernadores (Ignacio Loyola, Francisco Ramírez Acuña, Rubén Moreira).



Diplomáticos (Jorge Zermeño) Dirigentes o ex dirigentes de partido (Alejandro Moreno, Cecilia Romero).



Líderes parlamentarios y legisladores en funciones (Juan Carlos Romero Hicks, René Bejarano) y otros que fueron pero ya no son, destacadamente Héctor Larios...



Los ’nuevos’ padres de la patria se presentan por familia: Rubén Moreira y su esposa Carolina Viggiano; Ismael Hernández Deras y su hija; La cuñada y el hijo de Jose Murat, ex gobernador de Oaxaca…



O por partido: Alejandro Moreno (Ale, AMLITO), dirigente priista nacional junto con sus secretarios General y de Organización así como los líderes de los sectores (CNC, CNOP…) o de organizaciones afines (Movimiento Antorchista).



En las listas aparecen el hijo de…, el sobrino de…, la hermana de… No se sabe si lo que hizo el dirigente del PRI sea acuerdo o descortesía hacia los gobernadores, pero deje le digo que por el Estado de México no encontré familiares o amigos de Alfredo del Mazo, por ejemplo.



Ricardo Aguilar (secretario de la Organización), Cristina Ruiz, de la CNOP y Carlos Iriarte no son gente, digamos, allegada al mandatario mexiquense.



El 4 de abril inician en todo el país las campañas para diputados federales y terminan el 2 de junio.



De acuerdo con encuestadoras, la cuarta parte de los mexicanos aún no decide por quien votar.



Presumiblemente, la triada PAN-PRI PRD obtendría un 25 por ciento de los sufragios y, 40 por ciento estaría a favor de Morena. Quien atraiga al 35 por ciento de los indecisos fortalecería a morena o lo quitaría del poder.



Obrador es el segundo presidente, después de Ernesto Zedillo, con mayoría absoluta en San Lázaro.



En marzo de 2022 habrá consulta para la revocación del mandato y, en

2024 una nueva elección presidencial.



Ahora y para entonces irán con todo Morena, PT, PES, Partido Verde, cinco ex perredistas declarados ’Independientes’, Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (de Elba Esther Gordillo) y Fuerza Social por México (de Pedro Haces).



En la oposición o movimiento anti AMLO estarían el PAN, PRI, PRD, MC y agrupaciones como México Libre…



¿Lograrán los oposicionistas convertirse en verdadero contrapeso al poder presidencial?



Como alguna vez dijera Andrés Manuel López Obrador: son tiempos de definiciones.



’nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de simulaciones: o somos conservadores o somos liberales. No hay para dónde hacerse: o se está por la transformación, o se está en contra de la transformación del país’.



