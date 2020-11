Madre mata su hija a puñaladas y luego se hiere; la tragedia en Ecatepec

ECATEPEC, Méx.- 24 noviembre 2020. Una adolescente presuntamente atacó con un arma punzocortante a su hija de dos años de edad en un cuarto que rentaban en la colonia Texalpa y luego se hirió ella misma.



Por las lesiones que sufrió la mejor murió, mientras que la joven fue reportada como grave.



Usuarios de redes sociales dieron a conocer el caso, que ocurrió el 20 de noviembre pasado.



Fuentes ministeriales del Estado de México confirmaron los hechos.



Ese día, la mujer de 17 años de edad se encontraba con la niña en la habitación que arrendaban, en una vecindad localizada en esa comunidad de Ecatepec, cuando aparentemente tomó un cuchillo y la hirió.



Después de atacar a la pequeña, la madre se habría provocado heridas en el cuerpo.



Al sitio acudieron los servicios de emergencia para proporcionarles los primeros auxilios.



"Me encontré una señora acá arriba y me dijo que no dejaban pasar a nadie, que había pasado algo aquí en la casa y al llegar observamos que la chava había agredido a su bebé", afirmó una residente de la comunidad.



Aún con vida, la niña llegó a un hospital de Ecatepec donde fue intervenida quirúrgicamente, pero debido a una complicación pulmonar y renal perdió la vida.



La madre también recibió atención especializada y fue intubada porque le detectaron neumonía.



A las dos les practicaron la prueba de Covid-19. Los vecinos afirmaron que la pequeña era maltratada por su mamá de manera frecuente.



"La chica tiene un carácter de pocas pulgas, varias veces observamos cuando se enojaba porque la pequeña se salía de la vivienda, la jalaba del pelo y la regresaba al interior. Pensamos que para la chiquita fue lo mejor porque no estaba bien atendida y sufría maltrato de su madre", declaró una de las vecinas.



La joven continúa internada recibiendo atención médica, pero está bajo custodia policial en el Hospital de las Américas.