Madres trabajadoras fuera del trabajo

GRAVE EL DESPLAZAMIENTO DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL MERCADO LABORAL POR EL COVID, POR LO QUE DEBEN ENCONTRARSE SOLUCIONES



+Urge COPARMEX a acatar medidas



CIUDAD DE MEXICO . - Un equilibrio viable es lo que los padres están tratando desesperadamente de encontrar en estos tiempos inciertos. Incluso en tiempos ’normales’, el equilibrio entre trabajo y familia no ha sido fácil de lograr, informó la Organización Internacional del Trabajo.



El desafío no es nuevo, especialmente para las mujeres. Pero la pandemia está arrojando luz sobre el problema del tamaño de un estadio, ¿puede también arrojar luz sobre la solución?



En el pico de los cierres escolares relacionados con la pandemia, 1.700 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de escuelas. Muchos han regresado desde entonces, pero a menudo a través de modelos remotos / híbridos que requieren supervisión en el hogar.



A nivel mundial, unos 224 millones de estudiantes (más de 1 de cada 10 estudiantes) permanecen fuera de la escuela debido a los cierres en curso. Asediadas por estas nuevas demandas, las familias están tomando decisiones difíciles sobre quién mantiene su trabajo remunerado y quién renuncia para brindar el cuidado no remunerado que necesitan en el hogar.



En los hogares de todo el mundo, son predominantemente las mujeres, a menudo pagadas menos y con menos seguridad laboral que los hombres, quienes están sacrificando sus carreras.



La pandemia ha afectado más a las oportunidades del mercado laboral de las mujeres . Según datos de 55 países de ingresos altos y medianos, 29,4 millones de mujeres mayores de 25 años perdieron su empleo entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. Un poco menos de hombres perdieron el suyo (29,2 millones), pero dado que había muchas menos mujeres en la fuerza laboral, las mujeres la pérdida proporcional es mayor.



Al final del segundo trimestre de 2020, había 1,7 veces más mujeres que hombres fuera de la fuerza laboral en estos mismos 55 países. La misma proporción fue de 2,1 veces en América Latina, una región muy afectada por las consecuencias económicas del COVID-19.



El número de mujeres fuera de la fuerza laboral ha aumentado a 83 millones (frente a 66 antes del COVID-19), en comparación con los 40 millones (frente a los 26 antes del COVID-19) para los hombres.



URGE COPARMEX CDMX A ACATAR LAS MEDIDAS PARA EVITAR



COPARMEX Ciudad de México lanza un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia ante el aumento de hospitalizaciones registrado en la última semana en la capital del país.



Quienes integramos el Centro Empresarial pedimos a los ciudadanos a no olvidar que hace apenas 7 meses, cuando fue decretado el semáforo rojo en la CDMX todas las actividades no esenciales tuvieron un cierre de actividades, lo que significó un duro golpe para la salud y economía de las familias.



Este paro de actividades le costó a la Ciudad de México que más de 200 mil establecimientos pausaran actividades y más de 2 millones y medio de trabajadores pararan labores, lo que provocó una caída del PIB de la Capital de más del 10 por ciento, miles de empleos perdidos y negocios cerrados sin capacidad financiera para volver a operar.



En la Capital el 90% de la actividad productiva está basada en actividades de servicios, por tal motivo un nuevo cierre de actividades colocaría al borde de la muerte a miles de empresas y empleos y eso NO LO PODEMOS PERMITIR.



En COPARMEX Ciudad de México hacemos un llamado a todos los capitalinos para que actuemos con profundo sentido de responsabilidad y solidaridad para acatar las medidas de seguridad y sana distancia y, por supuesto, a hacer uso razonable de actividades públicas, esto implica:



• Usar el cubrebocas en todo momento, sobre todo en el transporte público.



• Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resguardarnos en casa,



• Limitar los traslados a los estrictamente necesarios para nuestra actividad laboral y de subsistencia.



• Y sobre todo evitar reuniones sociales innecesarias, incluidas fiestas y manifestaciones.



Hoy se requiere que, en unidad, todos los capitalinos aportemos lo que esté en nuestras manos para intentar controlar la pandemia, pues la mayoría de los contagios no se están dando en los negocios y las empresas, los contagios están aumentando por la falta de conciencia y responsabilidad ciudadana.



([email protected])