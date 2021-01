Maduro: Contacto en México

’Creatividad’ contra el bloqueo de EU

Ayuda humanitaria a cambio de crudo

Sin interés lo que diga Hugo López G.





Es amigo mío aquel que me socorre, no el que me compadece

Thomas Fuller (1610-1661) clérigo y escritor británico







En Estados Unidos se lleva a cabo una investigación sobre triangulaciones para evadir el bloqueo comercial que aplica esa nación al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela. Han aparecido empresas mexicanas ligadas a Pemex y a dependencias de la Cuarta Transformación.



En marzo del año pasado te informé y comenté en este espacio, apreciado lector, sobre las operaciones de compra-venta de crudo en barcos de dos corporaciones medio pelo mexicanas: Libre Abordo, llevaba maíz a Venezuela y de ahí recogía petróleo para enviarlo a Asia.



Ese maíz, que es lo que se investiga en EU, era proporcionado por el gobierno de López Obrador. Se le dio un enfoque de ’ayuda humanitaria’, lo que aún se discute en tribunales norteamericanos.



Libre Abordo es propiedad de Verónica Esparza y dirige otra empresa, Schlager Business Group, que también participó en esas operaciones. Aunque no fueron muy importantes las operaciones, queda constancia que lograron colocar en mercados asiáticos, poco más de 20 millones de barriles de crudo que les proporcionó Petróleos de Venezuela (PDVSA).



A raíz de esas pesquisas ordenadas por Mike Pompeo, hasta ayer secretario de Estado estadounidense, arrojó una larga lista de implicados, que hasta la fecha les han congelado sus propiedades en la Unión Americana.



De esa forma, siguen las pesquisas sobre las mexicanas Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo, por la triangulación para el envío de crudo venezolano a mercados spot en Asia, de donde, presuntamente, se distribuye a otras naciones de África.



Estas actividades ameritan sanciones económicas y administrativas en territorio del vecino del norte, mientras no utilicen dinero en efectivo, ya que configuran el delito de lavado de dinero.



Por ello, el colombiano Alex Saab, ligado al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami, fue apresado en Praia, Cabo Verde, y le considera Pompeo, como cabeza de una ’red criminal’. EU espera extraditarlo y acusarlo de blanqueo de dinero.



También sancionaron a Alessandro Bazzoni, a través de su compañía Swissoil Trading, quien se encargaba de conectar a las empresas sancionadas con una empresa propiedad de PVSA, Elemento, con sede en Malta. Sus nexos con el suizo Phillip Apikian y el venezolano Francisco D’Agostino.



La pesquisa menciona contactos en México, Zúrich, Roma y otras ciudades. ¡De novela de espionaje, intriga y poder!



Pero en la realidad, se estima que políticos de Morena, simpatizantes de Venezuela han servido para contactar a mercaderes internacionales en apoyo a Nicolás Maduro.



PODEROSOS CABALLEROS



HUGO LÓPEZ ’WHAT’?: Se creía en la gloria. Los reflectores estaban sobre él. La esperanza de un ’salvador’ de la humanidad y de los mexicanos. Hugo López, hijo y nieto de anarquistas españoles de la estirpe Gatell, era perseguido por los medios de comunicación. Tenía mucho qué decir alrededor de la pandemia, donde todos desconocíamos de todo sobre la Covid-19. Sus conferencias en Palacio Nacional, estaban abarrotadas y ahora, dos o tres medios acuden. López ya no da información. Da sus comentarios plagados de ideología. Un doctor en filosofía (que no es malo, pero es terrible cuando está encargado de la salud de 130 millones de mexicanos, prefiere darle el toque izquierdista a una pandemia que ha acabado, hasta el momento, con más de 150 mil vidas y destrozado en su salud a más de 1.5 millones y destruido la economía de 50 millones. Lo que diga ya no es trascendental. Su lugar lo ha ocupado, con mucho mayor trascendencia, el canciller Marcelo Ebrard. Hugo, en el futuro, será vilipendiado por su pésimo manejo de la crisis sanitaria.



RESPONSABILIDAD SOCIAL



FUNDACIÓN REBECA:Bajo el liderazgo de Rashel Cohen Lan, Fundación Rebeca Lan transformó la vida de cientos de mujeres y de sus hijos en cárceles del país, a través de sus programas de reinserción social. De esa forma, una vez puestas en libertad pueden ser independientes y capaces de reconstruir su vida, junto a sus familias. El año pasado abrieron la biblioteca del penal Tlalnepantla e impartieron talleres de sanción emocional para 250 mujeres de los penales de Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl Bordo, Nezahualcóyotl Sur, Tlalnepantla y Almoloya, del Estado de México, entre otras actividades.







